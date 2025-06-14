Одна резинка, две минуты — и причёска, которую примут за салонную

1:59 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето — не время страдать от прически, которая греет сильнее, чем солнце. Хочется выглядеть ухоженно, но не перегреваться и не тратить полчаса на укладку. Есть решение: простые, эффектные и легкие в исполнении варианты, которые подойдут для любой длины.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Прическа с крабиком на коротких волосах

Пучок из двух кос

Обычный пучок — скучно. А вот пучок, сплетённый из двух кос, — уже совсем другое дело. Сначала соберите волосы в хвост, разделите его на две части и заплетите косы. Затем оберните их вокруг основания хвоста, закрепив шпильками. Для объема можно слегка начесать пряди перед тем, как заплетать. Пышно, быстро, красиво.

Пучок-петля

Минимум движений — максимум элегантности. Сделайте низкий хвост, но не вытягивайте волосы до конца — получится петля. Свободный кончик оберните вокруг резинки, закрепите. Эта прическа смотрится аккуратно, легко вписывается в любой стиль и держится весь день, особенно если зафиксировать результат лаком.

Волны с заколками

Если волосы хочется распустить, но не перегреться, пляжные волны и модные мини-заколки — ваш выбор. На ночь заплетите два колоска на влажные волосы. Утром распустите — получите мягкие, "разношенные" волны. Добавьте заколки или маленькие крабики в хаотичном порядке — и получите лёгкий, дышащий летний образ.

Два пучка + пряди у лица

Эта прическа не только удобная, но и визуально освежает. Волосы делим пополам, делаем два хвоста, из них скручиваем жгуты и фиксируем у основания, превращая в два пучка. А чтобы образ не выглядел слишком строгим — оставьте по одной пряди у лица или челку, если она есть. Такая укладка отлично подойдёт и для прогулки, и для отпуска.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.