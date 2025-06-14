Почему после родов живот не уходит: главная причина и её решение

Рождение ребёнка — событие невероятной силы. Но вместе с радостью приходят перемены в теле, и одна из самых частых проблем — живот. Он кажется "чужим", кожа теряет упругость, мышцы словно забыли, как работать. Всё потому, что после беременности они ослаблены, а в некоторых случаях даже расходятся по средней линии — это диастаз.
Восстановление — процесс не быстрый, зависящий от возраста, телосложения и состояния здоровья. Но есть способ ускорить его без резких движений и "прокачки пресса". Главное — бережно вернуть телу контакт с собой.
Первое, что стоит освоить, — диафрагмальное дыхание. Оно запускает восстановление изнутри. Делается лёжа, руки — на нижней части живота. На вдохе живот мягко поднимается, на выдохе — опускается. Без втягивания, без напряжения. Это активирует поперечную мышцу и восстанавливает внутрибрюшное давление.
Второй шаг — выравнивание тела в быту. Сидя, стоя, кормя ребёнка — не проваливайтесь в позу "всё болит", а мягко вытягивайтесь вверх: макушка — к потолку, стопы — в опору, таз — в центр. Даже при подъёме тяжестей важно сначала включить мышцы тазового дна и нижний пресс, словно надеваете внутренний корсет.
Важно помнить: при диастазе нельзя делать скручивания и жёсткий пресс. Зато подойдут:
Тело — не сломано. Ему просто нужно время и забота, чтобы собраться заново.
Живо́т (общеславянское, от др.-рус. животъ «жизнь, имущество» из лат. vita «жизнь») — часть тела, представляющая собой брюшную полость и её стенки.
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