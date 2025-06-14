Эффект фотошопа без фильтров: вечерний ритуал, который изменит кожу

2:09 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Летняя погода — не время для компромиссов в уходе. Солнцезащитные средства, пот, пыль и макияж буквально закупоривают поры, создавая идеальную почву для воспалений, высыпаний и жирного блеска. Кожа теряет свежесть, становится тусклой, а любое средство начинает работать хуже. Решение — в правильном и регулярном очищении.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

1. Двойное очищение: без этого — никак

Первый шаг — снять макияж и солнцезащиту гидрофильным маслом или мицеллярной водой. Второй — умывание мягким гелем без сульфатов. Только такая связка способна удалить остатки стойкой косметики и защитных средств.

2. Агрессивным скрабам — стоп

Грубые отшелушивающие средства летом могут сыграть злую шутку. Особенно в условиях активного солнца. Оптимальный вариант — энзимные пудры или мягкие эксфолианты, не чаще двух раз в неделю. Лучше вовсе исключить пилинги до осени, чтобы избежать пигментации.

3. Тоник без спирта — must have

После очищения коже нужно восстановление. Помогут тоники на основе алоэ, ромашки или розовой воды. Средства со спиртом и кислотами только усиливают раздражение и обезвоживание — от них летом стоит отказаться.

4. Натуральные средства из холодильника

Домашние тоники на основе зелёного чая, огуречного сока или отвара календулы — отличная альтернатива. Их можно использовать как компрессы или в формате освежающего миста, особенно в жару.

5. Летний уход не терпит ленивых вечеров

Макияж, оставшийся на лице на ночь, становится пусковым механизмом для преждевременного старения и воспалений. В тёплое время года это особенно критично. Ежедневное очищение должно стать привычкой — как чистка зубов.

Правильный ритуал вечером — залог чистой, спокойной и сияющей кожи утром.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



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