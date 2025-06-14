Каждое утро в зеркале — новая морщина? Стоп, вы упускаете самое главное

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Красивая, гладкая и сияющая кожа — не результат дорогостоящих процедур, а система ежедневных мелочей. И всё, что нужно, — это немного дисциплины, правильные средства и несколько проверенных шагов.

Фото: Designed by Freepik by kroshka-nastya is licensed under Public domian Косметолог

1. Пилинг раз в 10 дней

Об этом этапе забывают чаще, чем вспоминают. А зря. Пилинг удаляет омертвевшие клетки, выравнивает цвет лица и помогает коже лучше впитывать уход. После процедуры она становится упругой, исчезает тусклость, а пигментные пятна — светлее. Главное — выбирать мягкие средства: скатки или нежные кислоты, чтобы не травмировать кожу.

2. Увлажнение: день и ночь

Сухость — главный союзник морщин. Поэтому увлажнять кожу нужно дважды в день. Отлично подойдут сыворотки, кремы, эссенции и тканевые маски. Ищите в составе витамин С, витамин Е, кофеин, церамиды — они работают как щит от преждевременного старения. Курс тканевых масок на 2-3 недели — идеальное решение: один набор, и в нём уже всё нужное.

3. Пептиды — недооценённый герой

После 30 лет пептиды должны стать постоянным гостем на вашей полке. Особенно — в тканевых масках. Эти компоненты сокращают морщины, возвращают коже тонус и улучшают цвет лица. Эффект виден уже после первого применения, а через месяц — совсем другое отражение в зеркале. В составе ищите не только пептиды, но и ниацинамид, центеллу, гиалуроновую кислоту.

4. SPF круглый год

Без солнцезащитного крема весь уход теряет смысл. Ультрафиолет разрушает коллаген, вызывает пигментацию и усиливает воспаления. Даже зимой он делает свою работу — не в вашу пользу. Защищайте кожу каждый день, и она скажет вам спасибо.

Забота о себе — это не марафон и не подвиг. Это несколько шагов, которые легко вписать в любой график. И именно они делают кожу по-настоящему молодой.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.