Пышная причёска без укладки: звучит как обман, но работает

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Моя семья » Красота и стиль

Тонкие, лишённые объёма волосы — беда многих. Они быстро теряют форму, прическа оседает через пару часов, а пышности как не было, так и нет. Но есть хорошие новости: визуально уплотнить даже самые капризные волосы можно — и без дорогостоящих процедур. Главное — знать несколько хитростей.

Красивая женщина улыбается
Фото: Designed be Freepik by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Красивая женщина улыбается

Уход, который не утяжеляет

Первое правило — лёгкость. Шампуни и бальзамы для объема — ваш выбор. Обратите внимание на формулы с биотином, кератином и коллагеном. Эти компоненты помогают сделать каждый волосок чуть плотнее.

"Средства стоит наносить строго на длину и кончики, избегая корней — иначе эффект будет обратным", — напоминает Ксения Бохо, специалист по прическам.

Стайлинг: минимум — лучше

Не нужно полбанки мусса. Для тонких волос хватает лёгкого прикосновения. Спреи с морской солью создают модный "пляжный" эффект, пудры приподнимают корни, а муссы добавляют объём, не склеивая волосы. "Главное — не переусердствовать", — говорит Ксения. Переизбыток средств сыграет против вас: волосы быстро "опадут".

Объём — дело ножниц

Если волосы прямые и тонкие, объём начинается со стрижки. Каскад, градуировка или лёгкая филировка визуально добавляют густоту. А окрашивание в несколько тонов (мелирование, балаяж) играет на контрасте света и тени — волосы кажутся гуще, чем есть на самом деле. Только не выбирайте агрессивные техники — они могут навредить.

Укладка с умом

Фен — лучший друг объёма, если действовать грамотно. Нанесите термозащиту, опустите голову вниз и сушите, приподнимая волосы у корней. Этот приём создаёт моментальный эффект. Завитки на крупной плойке или термобигуди усиливают результат. Волны визуально увеличивают массу волос и делают образ живее.

Долгосрочные решения

Если хочется эффекта надолго — обратите внимание на салонные процедуры. Ботокс для волос, ламинирование или ампулы для уплотнения работают не только на визуальный объём, но и на здоровье волос.

"Они становятся гладкими, плотными и блестящими", — отмечает эксперт.

Правильный уход, немного стайлинга, хорошая стрижка и грамотно подобранные процедуры — вот формула густых, объёмных волос. Попробуйте разные методы и выберите те, что работают именно для вас. Шевелюра, которой хочется гордиться, — это не мечта, а реальность.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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