Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Любовь без границ: хозяева пошли на крайние меры — и весь интернет аплодирует
Музыка под водой и танцы в небе: что умеют животные, о чём вы не догадывались
Новый радиолокатор для дронов: как российская разработка видит сквозь преграды
Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона

Сияй, но знай меру: 3 ошибки в использовании хайлайтера, которые испортят макияж

2:49
Моя семья » Красота и стиль

Нанесение хайлайтера может стать эффектным завершением макияжа, но этот шаг требует аккуратности. Если всё сделать правильно, ваше лицо заиграет новыми красками, став более свежим и сияющим. Однако при излишке хайлайтера или его неправильном использовании можно добиться обратного эффекта — лицо будет выглядеть неестественно, словно маска.

Макияж
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Макияж

Хайлайтер способен преобразить макияж, но также легко испортить его, если использовать его неумело. Почему же эта едва заметная, мягко мерцающая пудра обладает такой силой?

"Свет в живописи — это термин, обозначающий яркое освещение, которое придаёт объем изображению. Художники используют свет и тень, чтобы сделать плоские объекты на холсте более объёмными. Аналогично, в макияже хайлайтер помогает подчеркнуть определённые черты лица, создавая эффект теней и бликов", — так объясняет это визажист Саролта Томбор, слова которой приводит венгерский Maire Claire.

Как правильно использовать хайлайтер?

Когда мы делаем макияж, наше лицо становится холстом, а косметические средства — красками. Цель — достичь гармоничного и красивого образа. Хайлайтер подчёркивает определённые области лица, делая их более выразительными. Вот почему его наносят:

  • На скулы,
  • На кончик носа,
  • На веки при глубоко посаженных глазах,
  • Тонкой линией на спинку широкого носа.

"Хайлайтер в сочетании с тенями создаёт иллюзию объёма и делает черты лица более выразительными", — говорит Саролта Томбор.

Важно помнить, что в макияже работает принцип "меньше значит больше". Не стоит покрывать хайлайтером большие участки лица, предупреждает визажист. Это выглядит неестественно и неуместно.

Как избежать ошибок при нанесении хайлайтера?

  1. Избегайте чрезмерного количества продукта. Если нанести хайлайтер слишком густо, морщины станут более заметными, а недостатки кожи — прыщи, расширенные поры или шрамы — могут стать ещё более выраженными.
  2. Подбирайте правильный оттенок. Золотой хайлайтер подходит для тёплой кожи, розовое золото — для нейтральной, а серебряный или белый — для холодной. Неправильный оттенок может сделать лицо бледным и придать ему усталый вид.
  3. Наносите хайлайтер тонким слоем. Используйте мягкую кисть, чтобы создать лёгкий, естественный эффект, напоминающий крыло стрекозы. Такой способ нанесения придаст коже деликатное свечение, не перегружая её.

Уточнения

Хайла́йтер (англ  highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Недвижимость
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств Аудио 
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут
Еда и рецепты
Мягкая и нежная запеканка из макарон: накормите семью простым и вкусным ужином всего за 20 минут Аудио 
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете
Недвижимость
Тысячи долларов за винтажную машинку: эти старые машины Singer стоят дороже, чем вы думаете Аудио 
Популярное
Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук

Супруга комика Гарика Харламова Катерина Ковальчук поздравила с днём рождения старшую сестру, звезду сериала "Тайны следствия" Анну Ковальчук.

Моя муза: жена Гарика Харламова устроила фотосессию с сестрой Анной Ковальчук
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Чистые окна на целый год: простая смесь, которая работает лучше дорогих средств
Пробег за 100 тысяч? Вот какое масло заливают те, кто хочет продлить жизнь двигателю
Дети Арнольда Шварценеггера отказались делать фото с внебрачным сыном актёра
Итог саммита G7 в Канаде: семёрка скоро станет шестёркой Любовь Степушова Казаки на передовой: как Виталий Кузнецов встретился с бойцами СВО и воздвиг Поклонный крест Антон Бекетов Как один волоконно-оптический кабель изменил мир: открытие, которое привело к интернет-зависимости Сергей Лебедев
Шанс столкновения вырос: Луна готовится к испытанию
Традиционные духовые шкафы ушли в прошлое: вот что сейчас в тренде
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Гигантский вулкан, выглядывающий из-за облаков Марса запечатлел спутник NASA
Последние материалы
Новый радиолокатор для дронов: как российская разработка видит сквозь преграды
Забудьте про кисти: макияж пальцами — это новый уровень удобства
18 июня: трагедия Верди и беспосадочный перелет Чкалова
Гены против мышц: можно ли накачаться без химии и с плохой наследственностью
Солнечные панели, газ и дерево: этот крошечный дом способен на большее, чем кажется
Четвёртый цвет и ультрафиолет: как птицы различают то, что для нас невидимо
Вес может обмануть, но анализы — нет: как питание улучшает здоровье даже без потери массы
Музей молчит: Париж остался без Лувра в самый разгар сезона
Ураган для растений: что делать, чтобы восстановить урожай после града
Я дорамщица: Роза Сябитова посоветовала свою любимую дораму
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.