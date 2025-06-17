Сияй, но знай меру: 3 ошибки в использовании хайлайтера, которые испортят макияж

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Нанесение хайлайтера может стать эффектным завершением макияжа, но этот шаг требует аккуратности. Если всё сделать правильно, ваше лицо заиграет новыми красками, став более свежим и сияющим. Однако при излишке хайлайтера или его неправильном использовании можно добиться обратного эффекта — лицо будет выглядеть неестественно, словно маска.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Макияж

Хайлайтер способен преобразить макияж, но также легко испортить его, если использовать его неумело. Почему же эта едва заметная, мягко мерцающая пудра обладает такой силой?

"Свет в живописи — это термин, обозначающий яркое освещение, которое придаёт объем изображению. Художники используют свет и тень, чтобы сделать плоские объекты на холсте более объёмными. Аналогично, в макияже хайлайтер помогает подчеркнуть определённые черты лица, создавая эффект теней и бликов", — так объясняет это визажист Саролта Томбор, слова которой приводит венгерский Maire Claire.

Как правильно использовать хайлайтер?

Когда мы делаем макияж, наше лицо становится холстом, а косметические средства — красками. Цель — достичь гармоничного и красивого образа. Хайлайтер подчёркивает определённые области лица, делая их более выразительными. Вот почему его наносят:

На скулы,

На кончик носа,

На веки при глубоко посаженных глазах,

Тонкой линией на спинку широкого носа.

"Хайлайтер в сочетании с тенями создаёт иллюзию объёма и делает черты лица более выразительными", — говорит Саролта Томбор.

Важно помнить, что в макияже работает принцип "меньше значит больше". Не стоит покрывать хайлайтером большие участки лица, предупреждает визажист. Это выглядит неестественно и неуместно.

Как избежать ошибок при нанесении хайлайтера?

Избегайте чрезмерного количества продукта. Если нанести хайлайтер слишком густо, морщины станут более заметными, а недостатки кожи — прыщи, расширенные поры или шрамы — могут стать ещё более выраженными. Подбирайте правильный оттенок. Золотой хайлайтер подходит для тёплой кожи, розовое золото — для нейтральной, а серебряный или белый — для холодной. Неправильный оттенок может сделать лицо бледным и придать ему усталый вид. Наносите хайлайтер тонким слоем. Используйте мягкую кисть, чтобы создать лёгкий, естественный эффект, напоминающий крыло стрекозы. Такой способ нанесения придаст коже деликатное свечение, не перегружая её.

Уточнения

Хайла́йтер (англ highlighter, от to highlight — «подчёркивать», «выделять») — средство декоративной косметики, для создания «скульптурности» лица — высветления и выделения отдельных участков, добавления зрительного объёма, получения сияющего, свежего вида, создания эффекта светящейся кожи.





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