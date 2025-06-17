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10 ароматов, которые заставят вас мечтать об отпуске: ноты моря, солнца и пляжа

5:48
Моя семья » Красота и стиль

Хотя восприятие ароматов очень субъективно, существуют запахи, которые вызывают у большинства людей схожие эмоции. Один из таких — аромат летнего отдыха, включающий аппетитные ноты солнцезащитного крема.

Отпуск
Фото: www.freepik.com by tawatchai07 is licensed under Free More info
Отпуск

Чтобы создать аромат, напоминающий солнцезащитный лосьон, ищите в летних парфюмах ноты, которые передают ощущение тёплой, загорелой кожи. Вот ключевые компоненты, которые помогут достичь этого эффекта:

  • Кремово-белые цветы: такие как жасмин и франжипани, придают аромату нежность и утончённость.
  • Тёплые базовые ноты: амбра, сандаловое дерево и мускус создают глубину и стойкость.
  • Сладкие аккорды: кокос и ваниль добавляют композиции мягкость и уют.

Многие парфюмерные бренды вдохновились этим ароматом и создали духи, усиливающие ощущения, которые возникают на пляже, пишет венгерский Maire Claire. Вот несколько примеров:

  1. Juliette Has a Gun Vanilla Vibes — Парфюмированная вода. Этот аромат перенесёт вас на пляж благодаря тёплым и соблазнительным нотам. Верхние ноты солёной воды создают ощущение морского бриза, а ноты сердца из орхидеи и абсолюта ванили добавляют глубину и чувственность. Базовые ноты сандалового дерева, бобов тонка, мускуса и бензоина придают композиции стойкость и завершённость.
  2. Estée Lauder Bronze Goddess Eau De Parfum. Если вы ищете аромат, который подчеркнёт вашу уверенность и стиль, обратите внимание на Estée Lauder Bronze Goddess. Верхние ноты бергамота, перца и иланг-иланга создают свежий и бодрящий старт. Ноты сердца из кокоса, жасмина самбак и орхидеи добавляют композиции женственности и изысканности. Базовые ноты бобов тонка, кашемирового дерева и амброксана делают аромат стойким и насыщенным.
  3. Jo Malone London Sea Daffodil — Одеколон. Этот одеколон идеально подходит для тех, кто любит свежесть морского воздуха. Верхняя нота жёлтого мандарина придаёт аромату яркость и энергию, а нота сердца из морского нарцисса создаёт ощущение морского бриза. Базовая нота ванили добавляет композиции мягкость и уют, делая её идеальной для повседневного использования.
  4. Byredo Sundazed — Парфюмированная вода. Byredo Sundazed — это аромат, который напоминает о солнечных днях и беззаботном отдыхе. Верхние ноты лимона и мандарина создают свежий и бодрящий старт, а ноты сердца из нероли и жасмина добавляют композиции элегантности и утончённости. Базовые ноты мускуса придают аромату стойкость и глубину.
  5. The Body Shop White Musk — Туалетная вода. Эта туалетная вода сочетает в себе ноты альдегидов, жасмина и мускуса, создавая чистый и свежий аромат. Она идеально подходит для тех, кто ценит простоту и естественность. The Body Shop White Musk не тестируется на животных, что делает её ещё более привлекательной для сознательных потребителей.
  6. Sol De Janeiro Cheirosa 62 — Спрей. Если вы ищете что-то уникальное и запоминающееся, обратите внимание на Sol De Janeiro Cheirosa 62. Этот ароматизированный спрей сочетает в себе ноты фисташек и солёной карамели, создавая сладкий и аппетитный аромат. Он идеально подходит для тех, кто любит выделяться и привлекать внимание.
  7. Bobbi Brown Beach — Парфюмированная вода. Bobbi Brown Beach — это аромат, который сочетает в себе нотки жасмина, морских брызг и мандарина. Он создаёт ощущение свежести и лёгкости, идеально подходящее для любого времени года. Этот аромат можно носить как в жаркий день на пляже, так и в прохладное время года для создания лёгкого и непринуждённого образа.
  8. AERIN Hibiscus Palm — Парфюмированная вода. AERIN Hibiscus Palm — это аромат, который сочетает в себе насыщенные ноты гибискуса, свежих пальмовых листьев, жасмина и прохладного кокосового молока. Он создаёт ощущение тропического рая и идеально подходит для тех, кто любит экзотические и яркие ароматы. Этот парфюм подарит вам ощущение лета и солнца в любое время года.
  9. Glossier You — Парфюмированная вода. Glossier You — это аромат, который пленяет с первого вдоха. Верхние ноты искрящегося розового перца создают ощущение свежести и энергии, а ноты сердца из землистого ириса добавляют композиции глубину и насыщенность. Базовые ноты амброксана и амбретты придают аромату стойкость и тепло, делая его идеальным для повседневного использования.
  10. NIVEA Sun — Туалетная вода. NIVEA Sun — это аромат, который сочетает в себе верхние ноты апельсина, бергамота и мандарина, создавая свежий и бодрящий старт. Ноты сердца из розы, лаванды и жасмина добавляют композиции женственности и утончённости, а базовые ноты сандала, мускуса и ванили делают аромат стойким и уютным. Этот парфюм идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и надёжность.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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