10 ароматов, которые заставят вас мечтать об отпуске: ноты моря, солнца и пляжа

5:48 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Хотя восприятие ароматов очень субъективно, существуют запахи, которые вызывают у большинства людей схожие эмоции. Один из таких — аромат летнего отдыха, включающий аппетитные ноты солнцезащитного крема.

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Чтобы создать аромат, напоминающий солнцезащитный лосьон, ищите в летних парфюмах ноты, которые передают ощущение тёплой, загорелой кожи. Вот ключевые компоненты, которые помогут достичь этого эффекта:

Кремово-белые цветы : такие как жасмин и франжипани, придают аромату нежность и утончённость.

: такие как жасмин и франжипани, придают аромату нежность и утончённость. Тёплые базовые ноты : амбра, сандаловое дерево и мускус создают глубину и стойкость.

: амбра, сандаловое дерево и мускус создают глубину и стойкость. Сладкие аккорды: кокос и ваниль добавляют композиции мягкость и уют.

Многие парфюмерные бренды вдохновились этим ароматом и создали духи, усиливающие ощущения, которые возникают на пляже, пишет венгерский Maire Claire. Вот несколько примеров:

Juliette Has a Gun Vanilla Vibes — Парфюмированная вода. Этот аромат перенесёт вас на пляж благодаря тёплым и соблазнительным нотам. Верхние ноты солёной воды создают ощущение морского бриза, а ноты сердца из орхидеи и абсолюта ванили добавляют глубину и чувственность. Базовые ноты сандалового дерева, бобов тонка, мускуса и бензоина придают композиции стойкость и завершённость. Estée Lauder Bronze Goddess Eau De Parfum. Если вы ищете аромат, который подчеркнёт вашу уверенность и стиль, обратите внимание на Estée Lauder Bronze Goddess. Верхние ноты бергамота, перца и иланг-иланга создают свежий и бодрящий старт. Ноты сердца из кокоса, жасмина самбак и орхидеи добавляют композиции женственности и изысканности. Базовые ноты бобов тонка, кашемирового дерева и амброксана делают аромат стойким и насыщенным. Jo Malone London Sea Daffodil — Одеколон. Этот одеколон идеально подходит для тех, кто любит свежесть морского воздуха. Верхняя нота жёлтого мандарина придаёт аромату яркость и энергию, а нота сердца из морского нарцисса создаёт ощущение морского бриза. Базовая нота ванили добавляет композиции мягкость и уют, делая её идеальной для повседневного использования. Byredo Sundazed — Парфюмированная вода. Byredo Sundazed — это аромат, который напоминает о солнечных днях и беззаботном отдыхе. Верхние ноты лимона и мандарина создают свежий и бодрящий старт, а ноты сердца из нероли и жасмина добавляют композиции элегантности и утончённости. Базовые ноты мускуса придают аромату стойкость и глубину. The Body Shop White Musk — Туалетная вода. Эта туалетная вода сочетает в себе ноты альдегидов, жасмина и мускуса, создавая чистый и свежий аромат. Она идеально подходит для тех, кто ценит простоту и естественность. The Body Shop White Musk не тестируется на животных, что делает её ещё более привлекательной для сознательных потребителей. Sol De Janeiro Cheirosa 62 — Спрей. Если вы ищете что-то уникальное и запоминающееся, обратите внимание на Sol De Janeiro Cheirosa 62. Этот ароматизированный спрей сочетает в себе ноты фисташек и солёной карамели, создавая сладкий и аппетитный аромат. Он идеально подходит для тех, кто любит выделяться и привлекать внимание. Bobbi Brown Beach — Парфюмированная вода. Bobbi Brown Beach — это аромат, который сочетает в себе нотки жасмина, морских брызг и мандарина. Он создаёт ощущение свежести и лёгкости, идеально подходящее для любого времени года. Этот аромат можно носить как в жаркий день на пляже, так и в прохладное время года для создания лёгкого и непринуждённого образа. AERIN Hibiscus Palm — Парфюмированная вода. AERIN Hibiscus Palm — это аромат, который сочетает в себе насыщенные ноты гибискуса, свежих пальмовых листьев, жасмина и прохладного кокосового молока. Он создаёт ощущение тропического рая и идеально подходит для тех, кто любит экзотические и яркие ароматы. Этот парфюм подарит вам ощущение лета и солнца в любое время года. Glossier You — Парфюмированная вода. Glossier You — это аромат, который пленяет с первого вдоха. Верхние ноты искрящегося розового перца создают ощущение свежести и энергии, а ноты сердца из землистого ириса добавляют композиции глубину и насыщенность. Базовые ноты амброксана и амбретты придают аромату стойкость и тепло, делая его идеальным для повседневного использования. NIVEA Sun — Туалетная вода. NIVEA Sun — это аромат, который сочетает в себе верхние ноты апельсина, бергамота и мандарина, создавая свежий и бодрящий старт. Ноты сердца из розы, лаванды и жасмина добавляют композиции женственности и утончённости, а базовые ноты сандала, мускуса и ванили делают аромат стойким и уютным. Этот парфюм идеально подходит для тех, кто ценит комфорт и надёжность.

Уточнения

Пляж (от фр. plage — отлогий морской берег) — относительно ровная поверхность берега водоёма, образованная его денудацией под действием воды и ветра.



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