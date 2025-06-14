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Лёд, белок и немного магии: формула тела, которое не знает лени

2:11
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В 20 лет можно было безнаказанно есть на ночь пиццу и не прибавлять ни грамма. А теперь кажется, что даже от воздуха толстеешь? Всё дело в метаболизме. С возрастом он замедляется — и это не миф, а физиология. Но есть хорошие новости: обмен веществ можно "разогнать" и без жестких ограничений.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Что влияет на метаболизм

Обмен веществ — это совокупность реакций в организме, отвечающих за переработку питательных веществ в энергию. Скорость этих процессов — ключ к поддержанию веса и энергии. На неё влияют образ жизни, питание и даже такие мелочи, как количество воды, которую мы пьём.

Привычки, которые ускоряют обмен веществ

1. Добавьте в рацион белок

Организм тратит больше энергии на переваривание белка, чем на жиры и углеводы. Это называется термическим эффектом пищи.

"Белок увеличивает TEF сильнее других макронутриентов. А ещё он помогает дольше чувствовать сытость", — отмечает тренер Майкл Маси.

2. Пейте больше холодной воды

Обычная вода ускоряет метаболизм. Холодная — ещё лучше: организму приходится тратить энергию, чтобы нагреть её до температуры тела.

"500 мл холодной воды увеличивают скорость обмена веществ примерно на 30%", — говорит Маси. Пейте перед едой — это поможет и с контролем аппетита.

3. Выбирайте интервальные тренировки

Высокоинтенсивные интервальные нагрузки (HIIT) запускают эффект "дожигания" — организм продолжает сжигать калории даже после тренировки.

"Это происходит благодаря EPOC — избыточному потреблению кислорода после нагрузки", — объясняет Маси.

4. Двигайтесь чаще

Сидячий образ жизни замедляет метаболизм. Даже мелкие движения — вставание, ходьба по комнате, растяжка — работают.
Это называется NEAT — энергия, расходуемая вне тренировок. Чем больше движений в течение дня, тем активнее работает тело.

Уточнения

Метаболи́зм или обме́н веще́ств, — это химические реакции, поддерживающие жизнь в организме.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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