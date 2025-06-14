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Жёлтые ногти, прощайте! Домашняя паста стирает следы грибка

2:07
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Толстые, пожелтевшие и ломкие ногти с неприятным запахом — тревожный сигнал, который чаще всего указывает на грибковую инфекцию. Кто сталкивался с ней, знает: избавиться от неё быстро не получится. Аптечные препараты — дорогостоящие и зачастую агрессивные. Но есть альтернатива — простое и доступное решение, которое начинается… на кухне.

Ноги девушки
Фото: freepik.com by marymarkevich, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Ноги девушки

Лимон и сода — не только для чая и выпечки

Эти два ингредиента, знакомые каждому, в тандеме создают мощное природное средство против грибка ногтей. Без химии, без побочных эффектов и с минимальными затратами. Всего 15 минут в день — и вы снова можете гордиться своими ногтями.

Лимон действует как натуральный антисептик. Его лимонная кислота обладает выраженными антибактериальными и противогрибковыми свойствами. Он помогает осветлить ногтевую пластину, устраняет запах и разрушает грибковые отложения. При этом лимон деликатен и подходит даже для чувствительной кожи.

Пищевая сода в свою очередь нормализует уровень pH, создавая неблагоприятную среду для грибка. Её мягкие гранулы отшелушивают ороговевшие клетки, впитывают влагу и не дают инфекции распространяться.

Как приготовить натуральную пасту от грибка

Ингредиенты:

  • 1 ст. ложка пищевой соды
  • 1/2 свежего лимона
  • (по желанию) 2-3 капли эфирного масла чайного дерева

Инструкция:

  1. В миске соедините соду с лимонным соком до образования густой пасты.
  2. Добавьте эфирное масло для усиленного эффекта.
  3. Нанесите смесь на поражённые ногти и оставьте на 15-20 минут.
  4. Смойте тёплой водой, тщательно высушите.
  5. Повторяйте 1-2 раза в день до улучшения состояния (обычно 2-4 недели).

Эта простая процедура может стать вашей ежедневной привычкой и спасти от долгой борьбы с грибком.

Уточнения

Но́гти [unguis (PNA); ungues (JNA, BNA)] — придатки кожи в виде плотных роговых пластинок (гомолог когтей) на тыльной поверхности концов пальцев верхних и нижних конечностей человека и большинства приматов.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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