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Салон? Нет, спасибо. Педикюр без записей, очередей и разговоров о погоде

1:41
Моя семья » Красота и стиль

Жизнь летит на скорости света, а записаться на педикюр становится почти роскошью. Но это не значит, что ноги должны страдать. Уход за ними — не прихоть, а часть заботы о себе. Приятная новость: вы можете подарить стопам мягкость и свежесть прямо у себя дома — быстро, просто и без лишних трат.

Педикюр
Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian
Педикюр

Домашний педикюр — это уже не вынужденная мера, а способ взять паузу, отключиться от суеты и почувствовать, как с каждой процедурой возвращается лёгкость. Всё, что нужно — это полчаса времени и базовый набор средств.

Что потребуется:

  • тёплая вода,
  • соль или специальная ванночка,
  • эфирное масло,
  • пемза или рашпиль,
  • ножницы и пилочка,
  • апельсиновая палочка для кутикулы,
  • крем для ног,
  • при желании — лак или полироль.

Шаг 1. Подготовка: всё под рукой и немного уюта

Соберите всё необходимое, чтобы ничего не отвлекало. Поставьте тазик, выберите ароматное масло и включите приятную музыку. Это не просто уход, а мини-ритуал отдыха.

Шаг 2. Ванночка: мягкость начинается здесь

Добавьте в воду соль и пару капель масла, замочите ноги на 10-15 минут. Это не только расслабит, но и подготовит кожу к следующим шагам.

Шаг 3. Удаление ороговевшей кожи: аккуратно, но уверенно

После ванночки промокните ноги полотенцем. Возьмите пемзу или рашпиль и бережно пройдитесь по пяткам. Не старайтесь стереть всё за один раз — регулярность эффективнее.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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