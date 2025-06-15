Простой макияж, который творит чудеса с овалом лица — убедитесь сами перед зеркалом

Каждая женщина мечтает о безупречном овале лица — именно он придаёт лицу гармоничность и выразительность. Однако не всегда природа награждает идеальными формами. К счастью, современный макияж — отличный инструмент для визуальной коррекции овала лица. Сегодня вы узнаете основные техники и секреты, которые помогут подчеркнуть достоинства и скрыть недостатки.
Коррекция овала лица начинается с грамотного контуринга. Для этого используются светлые и тёмные оттенки: светлым хайлайтером выделяют центральную часть лица — лоб, нос, подбородок, а тёмными тонами корректируют скулы, боковые стороны лица и линию челюсти. Это создаёт эффект «вытягивания» и визуально уменьшает ширину лица.
Очень важно подобрать подходящие по тону средства. Тёмный оттенок не должен быть слишком насыщенным, иначе эффект будет неестественным. Хайлайтер лучше выбирать с деликатным сиянием, чтобы освежить лицо и добавить объёма там, где это нужно.
Коррекция овала — не только работа с основой лица. Правильный макияж глаз и губ поможет сбалансировать пропорции. Например, слегка удлинённые стрелки и акцент на губах отвлекут внимание от широкой нижней части лица. Светлые тени в уголках глаз визуально расширяют взгляд и делают лицо более открытым.
Для тех, кто ценит время, есть несколько лайфхаков: нанесите тональный крем с эффектом лифтинга, используйте румяна под скулой, аккуратно растушевывайте линии, чтобы макияж смотрелся максимально естественно.
Макия́ж — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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