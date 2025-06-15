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Омоложение без уколов и шрамов: кому подойдёт радиочастотный лифтинг и стоит ли пробовать

2:26
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Вы ищете способ подтянуть кожу без инъекций и хирургии? Радиочастотный лифтинг (RF-лифтинг) стал одной из самых популярных процедур в косметологии благодаря своей безопасности, эффективности и минимальному восстановительному периоду. Но подходит ли он всем? Давайте разберёмся, кому действительно стоит попробовать этот метод.

Тургор кожи
Фото: Freepik is licensed under Free license
Тургор кожи

Что такое радиочастотный лифтинг?

RF-лифтинг — это неинвазивная процедура, при которой на кожу воздействуют радиоволнами. Они прогревают глубокие слои дермы, стимулируя выработку коллагена и эластина. Результат — кожа становится более упругой, плотной, улучшается овал лица и уменьшается выраженность морщин.

Кому подойдёт процедура?

Радиочастотный лифтинг особенно эффективен в следующих случаях:

  • Первые признаки старения: снижение тонуса кожи, мелкие морщины
  • Нечёткий овал лица и склонность к птозу
  • Усталое лицо без выраженного рельефа
  • Профилактика возрастных изменений у женщин 30+
  • Постродовая коррекция кожи (например, живота или бёдер)

RF-лифтинг подходит как женщинам, так и мужчинам. Главное — отсутствие противопоказаний, таких как беременность, онкология, кожные воспаления или наличие металлических имплантатов в зоне воздействия.

Когда радиолифтинг не поможет

Если вы ожидаете моментального и радикального эффекта — RF не для вас. Также процедура будет малоэффективна при глубоком птозе, выраженных морщинах и избытке кожи, особенно в возрасте 55+. В таких случаях необходимы более агрессивные методики.

Сколько процедур нужно?

Для стойкого результата косметологи рекомендуют от 4 до 8 сеансов, с интервалом 1–2 недели. Эффект накапливается и сохраняется до полугода, особенно при поддерживающем уходе.

Вывод

Радиочастотный лифтинг — идеальное решение для тех, кто хочет подтянуть кожу, не прибегая к уколам или операциям. Но чтобы не разочароваться, важно понимать: как и любая процедура, RF имеет свои показания и ограничения. Проконсультируйтесь со специалистом — и вы получите именно тот результат, на который рассчитываете.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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