Почему вы всё ещё моете голову неправильно — главные ошибки и как их избежать

Мытьё головы кажется простым делом, но именно в этом ритуале кроется множество ошибок, из-за которых волосы становятся ломкими, тусклыми и быстро загрязняются. Правильная техника мытья способна не только продлить свежесть причёски, но и сохранить здоровье кожи головы и длины волос.
Подбирайте средство под тип кожи головы, а не длину волос. Если корни быстро жирнятся — выбирайте шампуни с балансирующим или очищающим действием. Сухая кожа головы требует мягких увлажняющих составов без сульфатов и агрессивных ПАВ.
Используйте тёплую воду: горячая усиливает работу сальных желёз и сушит кожу, а холодная не смывает загрязнения. В идеале — сначала промыть тёплой, а финальное ополаскивание сделать прохладной, чтобы «запечатать» кутикулы волос.
Наносите бальзам или маску только на длину, отступив от корней 5–10 см. Это поможет избежать излишней жирности и сохранит объём у корней. Оставьте средство на 2–3 минуты и тщательно смойте.
Правильное мытьё — это не просто гигиеническая процедура, а важный этап ухода за волосами. Уделяя этому процессу внимание, вы заметите, как волосы становятся крепче, блестят и меньше пачкаются.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.
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