Почему вы всё ещё моете голову неправильно — главные ошибки и как их избежать

2:04 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Мытьё головы кажется простым делом, но именно в этом ритуале кроется множество ошибок, из-за которых волосы становятся ломкими, тусклыми и быстро загрязняются. Правильная техника мытья способна не только продлить свежесть причёски, но и сохранить здоровье кожи головы и длины волос.

Фото: freepik by user18526052, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в душе

Выбор шампуня — основа правильного мытья

Подбирайте средство под тип кожи головы, а не длину волос. Если корни быстро жирнятся — выбирайте шампуни с балансирующим или очищающим действием. Сухая кожа головы требует мягких увлажняющих составов без сульфатов и агрессивных ПАВ.

Вода имеет значение

Используйте тёплую воду: горячая усиливает работу сальных желёз и сушит кожу, а холодная не смывает загрязнения. В идеале — сначала промыть тёплой, а финальное ополаскивание сделать прохладной, чтобы «запечатать» кутикулы волос.

Техника мытья, которая работает

Смочите волосы по всей длине. Разотрите шампунь в ладонях и нанесите только на корни. Массируйте кожу головы кончиками пальцев, а не ногтями. Смывая пену, она автоматически очистит длину — не нужно тереть волосы по всей длине. При необходимости повторите процедуру.

Не забывайте про кондиционер

Наносите бальзам или маску только на длину, отступив от корней 5–10 см. Это поможет избежать излишней жирности и сохранит объём у корней. Оставьте средство на 2–3 минуты и тщательно смойте.

Распространённые ошибки

Мытьё каждый день без показаний

Использование ногтей при массаже

Слишком горячая вода

Применение слишком большого количества шампуня

Правильное мытьё — это не просто гигиеническая процедура, а важный этап ухода за волосами. Уделяя этому процессу внимание, вы заметите, как волосы становятся крепче, блестят и меньше пачкаются.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



Кондиционер (бальзам-ополаскиватель) для волос — средство для ухода за волосами, которое изменяет их текстуру и внешний вид.



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