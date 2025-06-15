Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить

Иногда даже самый тщательный уход не спасает от ощущения, что кожа выглядит уставшей, тусклой и безжизненной. Сияние исчезает, и зеркало больше не радует отражением. Почему это происходит и как вернуть коже здоровый блеск — разберёмся вместе.
С возрастом или при неправильном уходе отмершие клетки дольше задерживаются на поверхности кожи. Это создаёт эффект «пыльного стекла», скрывая её природный свет.
Недостаток влаги делает кожу тусклой, тонкой и уязвимой. Даже жирная кожа может страдать от обезвоженности — и «гаснуть» изнутри.
Городской смог, плохой сон, хронический стресс и питание на бегу сильно влияют на внешний вид кожи. Она буквально отражает всё, что с вами происходит.
Используйте энзимные пилинги или кислоты (например, гликолевую или молочную) 1–2 раза в неделю. Это поможет убрать серый слой и стимулировать обновление кожи.
Выбирайте сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом, ниацинамидом. Они не только насыщают влагой, но и поддерживают барьер кожи.
Витамин С, феруловая кислота, экстракт зелёного чая и коэнзим Q10 нейтрализуют действие свободных радикалов и возвращают коже «внутреннее» сияние.
Сияющая кожа — это результат системного ухода, а не чудо-крема. Внимание к деталям, регулярность и бережный подход помогут вернуть лицу естественное свечение и здоровый тон.
Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.
А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.
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