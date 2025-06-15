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Вот что крадёт сияние вашей кожи каждый день — и как это срочно остановить

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Моя семья » Красота и стиль

Иногда даже самый тщательный уход не спасает от ощущения, что кожа выглядит уставшей, тусклой и безжизненной. Сияние исчезает, и зеркало больше не радует отражением. Почему это происходит и как вернуть коже здоровый блеск — разберёмся вместе.

Женщина с прозрачными пластырями от прыщей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с прозрачными пластырями от прыщей

Почему кожа теряет сияние

1. Замедленное обновление клеток

С возрастом или при неправильном уходе отмершие клетки дольше задерживаются на поверхности кожи. Это создаёт эффект «пыльного стекла», скрывая её природный свет.

2. Обезвоживание и сухость

Недостаток влаги делает кожу тусклой, тонкой и уязвимой. Даже жирная кожа может страдать от обезвоженности — и «гаснуть» изнутри.

3. Загрязнение и стресс

Городской смог, плохой сон, хронический стресс и питание на бегу сильно влияют на внешний вид кожи. Она буквально отражает всё, что с вами происходит.

Как вернуть коже свежий и сияющий вид

1. Мягкое, но регулярное отшелушивание

Используйте энзимные пилинги или кислоты (например, гликолевую или молочную) 1–2 раза в неделю. Это поможет убрать серый слой и стимулировать обновление кожи.

2. Глубокое увлажнение

Выбирайте сыворотки и кремы с гиалуроновой кислотой, пантенолом, ниацинамидом. Они не только насыщают влагой, но и поддерживают барьер кожи.

3. Антиоксиданты — ваши лучшие друзья

Витамин С, феруловая кислота, экстракт зелёного чая и коэнзим Q10 нейтрализуют действие свободных радикалов и возвращают коже «внутреннее» сияние.

Сияющая кожа — это результат системного ухода, а не чудо-крема. Внимание к деталям, регулярность и бережный подход помогут вернуть лицу естественное свечение и здоровый тон.

Уточнения

Пилинг или эксфолиация в косметологии — удаление, отшелушивание верхнего ороговевшего слоя кожи, один из этапов ухода за кожей, используемый как в кабинете косметолога, так и в домашнем уходе.

А̀нтиоксида́нты (также антиокислители, консерванты) — вещества, которые ингибируют окисление; любое из многочисленных химических веществ, в том числе естественные продукты деятельности организма и питательные вещества, поступающие с пищей, которые могут нейтрализовать окислительное действие свободных радикалов и других веществ.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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