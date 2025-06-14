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Обувь, которая удлиняет ноги без каблуков — попробуйте и не узнаете себя в зеркале

1:24
Моя семья » Красота и стиль

Длинные ноги — мечта многих женщин, и достичь этого эффекта можно вовсе не при помощи каблуков-шпилек. Достаточно правильно подобрать обувь, чтобы фигура сразу стала стройнее, а силуэт — более гармоничным. Рассказываем, какие модели действительно «работают» на ваши ноги.

Женские туфли
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Женские туфли

Туфли телесного цвета — эффект невидимого продолжения

Бежевые туфли или босоножки, подобранные в тон кожи, создают иллюзию длинных ног. Особенно хорошо работают модели с острым носом и открытым верхом стопы.

Высокая посадка + каблук = проверенная формула

Ботильоны с V-образным вырезом спереди, обувь с высокой посадкой и аккуратным каблуком делают ноги визуально стройнее. Главное — избегать контрастных ремешков и горизонтальных линий в районе щиколотки.

Монолуки и обувь в тон одежды

Если ваша обувь совпадает по цвету с брюками или колготками — ноги кажутся длиннее. Это особенно актуально в холодное время года: сапоги в тон плотным колготкам или джинсам создают идеальную вертикаль.

Чего лучше избегать

Обувь с массивными платформами, широкими ремешками и контрастной шнуровкой визуально «режет» ногу и укорачивает рост. Такие модели лучше оставить для других модных экспериментов.

Уточнения

О́бувь — предмет одежды, надеваемый на ноги.

Нога́ парный орган опоры и движения человека.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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