Не тратьтесь на уход, пока едите это — топ продуктов, портящих кожу изнутри

2:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Ваша кожа отражает то, что вы едите. И даже самые дорогие кремы не справятся, если рацион полон вредных продуктов. Некоторые привычные блюда могут провоцировать высыпания, сухость, тусклый цвет лица и даже преждевременное старение. Разберёмся, какие продукты незаметно вредят вашей коже и чем их можно заменить, чтобы сохранить сияющий и здоровый вид.

Фото: https://www.freepik.com by wayhomestudio Девушка

Сахар — враг №1 сияния

Сладости вызывают резкий скачок инсулина, что усиливает воспалительные процессы в организме. Это может привести к акне, расширенным порам и снижению упругости кожи.

Чем заменить: вместо сахара — стевия, фрукты, финики. А если хочется шоколада — выбирайте тёмный с содержанием какао от 70%.

Молочные продукты и гормоны

Молоко и сыр часто содержат гормоны, которые могут нарушать баланс кожи, особенно у склонных к высыпаниям.

Чем заменить: попробуйте растительные альтернативы — миндальное, овсяное, кокосовое молоко и ферментированные продукты без лактозы.

Жареное и трансжиры

Жареная пища ухудшает кровообращение и «забивает» кожу токсинами, делая её тусклой и жирной.

Чем заменить: запекайте или готовьте на пару. Для хруста — используйте духовку и специи.

Белый хлеб и рафинированные углеводы

Такие продукты нарушают микрофлору кишечника, а это напрямую отражается на состоянии кожи.

Чем заменить: цельнозерновой хлеб, киноа, гречка, булгур — полезные и насыщают надолго.

Кофе и обезвоживание

Чрезмерное потребление кофеина обезвоживает кожу и может провоцировать воспаления.

Чем заменить: зелёный чай, цикорий, матча — мягкие по действию, но бодрящие.

Кожа требует не только внешнего ухода, но и внутренней заботы. Начните с пересмотра рациона — даже небольшие корректировки дадут заметный эффект уже через пару недель. Питайтесь осознанно, и ваше отражение в зеркале вас порадует.

Уточнения

Продукт — то же, что продукт питания, или пищевой продукт, — предназначенное для употребление в пищу непосредственно или после дальнейшей переработки.



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