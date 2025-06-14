Силиконы и сульфаты под прицелом: что вы обязаны знать перед покупкой нового шампуня

2:11 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый поход в магазин за шампунем превращается в квест с множеством вопросов. Что выбрать: сульфатный или бессульфатный? Силиконы — вред или польза? Производители обещают чудеса, но стоит ли верить рекламе? Давайте разберёмся, из чего состоит шампунь и как не запутаться в терминах, чтобы выбрать средство, которое действительно работает на вашу красоту.

Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Мытьё головы

Сульфаты — враги или помощники?

Сульфаты — это моющие компоненты, которые обеспечивают обильную пену и эффективно очищают волосы от жира, пыли и стайлинга. Наиболее распространённые — SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия).

Минусы: могут пересушивать кожу головы, вызывать зуд и нарушать естественный барьер.

могут пересушивать кожу головы, вызывать зуд и нарушать естественный барьер. Плюсы: отлично очищают, особенно при жирной коже головы или использовании силиконовых средств.

отлично очищают, особенно при жирной коже головы или использовании силиконовых средств. Вывод: если кожа головы чувствительная — выбирайте бессульфатные формулы.

Силиконы — обман зрения или полезный уход?

Силиконы создают на волосах тонкую плёнку, которая придаёт блеск, защищает от повреждений и облегчает расчёсывание. Однако со временем они могут накапливаться, утяжелять волосы и блокировать поступление влаги.

Совет: если используете шампуни с сульфатами, вы легко смоете силиконы. При бессульфатном уходе выбирайте лёгкие силиконы или избегайте их вовсе.

Как подобрать шампунь именно для вас

Для сухой кожи головы — выбирайте мягкие формулы без сульфатов и агрессивных ПАВов.

— выбирайте мягкие формулы без сульфатов и агрессивных ПАВов. При тонких, жирных у корней волосах — сульфаты могут быть оправданы.

— сульфаты могут быть оправданы. После окрашивания — лучше использовать бессульфатные шампуни, чтобы дольше сохранить цвет.

— лучше использовать бессульфатные шампуни, чтобы дольше сохранить цвет. Если волосы пористые и пушатся — допускается наличие силиконов для сглаживания структуры.

Не существует универсального шампуня, подходящего всем. Понимание состава — ключ к грамотному выбору. Читайте этикетки, ориентируйтесь на свои ощущения и не бойтесь пробовать новые формулы.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.



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