Силиконы и сульфаты под прицелом: что вы обязаны знать перед покупкой нового шампуня

Каждый поход в магазин за шампунем превращается в квест с множеством вопросов. Что выбрать: сульфатный или бессульфатный? Силиконы — вред или польза? Производители обещают чудеса, но стоит ли верить рекламе? Давайте разберёмся, из чего состоит шампунь и как не запутаться в терминах, чтобы выбрать средство, которое действительно работает на вашу красоту.
Сульфаты — это моющие компоненты, которые обеспечивают обильную пену и эффективно очищают волосы от жира, пыли и стайлинга. Наиболее распространённые — SLS (лаурилсульфат натрия) и SLES (лауретсульфат натрия).
Силиконы создают на волосах тонкую плёнку, которая придаёт блеск, защищает от повреждений и облегчает расчёсывание. Однако со временем они могут накапливаться, утяжелять волосы и блокировать поступление влаги.
Не существует универсального шампуня, подходящего всем. Понимание состава — ключ к грамотному выбору. Читайте этикетки, ориентируйтесь на свои ощущения и не бойтесь пробовать новые формулы.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос.
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