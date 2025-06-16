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Меланин вышел из-под контроля: что провоцирует пигментные пятна

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Каждое утро вы смотрите в зеркало, и вдруг замечаете — на щеке, лбу или подбородке проступает тёмное пятнышко. Без боли, без предупреждения — но с испорченным тоном кожи. Что это? Знакомьтесь: гиперпигментация.

Девушка в очках
Фото: Designed be Freepik by v-ivash, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в очках

Кто главный в этой истории

Виновник — меланин, пигмент, который обычно защищает нас от ультрафиолета. Но под действием солнца он начинает вырабатываться в ускоренном режиме. Даже в пасмурный день, даже в городе, даже когда кажется, что "сегодня не загарный день". Пара часов без SPF — и меланоциты включают тревогу.

Но солнце — не единственный провокатор

  • Гормоны. Во время беременности, при приёме оральных контрацептивов или при проблемах с щитовидкой может появиться мелазма — пятна, похожие на размытые тени.

  • Возраст. После 40 лет кожа теряет способность быстро обновляться. След от прыща, царапины или ожога может остаться навсегда.

  • Воспаления. Акне, аллергии, раздражения — всё, что вызывает покраснение, может оставить после себя коричневый след.

  • Стресс и образ жизни. Недосып, курение, неправильное питание мешают коже контролировать выработку меланина. В результате — пятна на самых неожиданных местах.

Когда пятно — это сигнал

Если пигментация выглядит асимметрично, меняет цвет, зудит или растёт — не маскируйте её, а покажитесь дерматологу. Возрастное лентиго, меланоз или мелазма — это не просто косметика, а повод разобраться с гормонами, иммунитетом или обменом веществ.

А веснушки

Они — исключение. Их появление связано с генетикой, и в отличие от навязчивых пятен, они чаще вызывают умиление, а не тревогу.

Уточнения

Меланины (др.-греч. μέλας, родительный падеж μέλανος — чёрный) — высокомолекулярные пигменты, которые имеют нерегулярную структуру и сложный химический состав.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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