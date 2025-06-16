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Пенкой не спасти: почему SPF остаётся на лице даже после умывания

1:57
Моя семья » Красота и стиль

Макияж и солнцезащитный крем — стойкие союзники красоты, но враги чистой кожи, если их не удалять как следует. Просто умыться водой — всё равно что попробовать стереть перманентный маркер влажной салфеткой. Не работает.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Почему одного умывания недостаточно

Даже если лицо кажется чистым, проведите ватным диском с мицеллярной водой — и часто увидите остатки тонального крема или румян. Особенно если использовались водостойкие формулы или SPF: они созданы, чтобы держаться несмотря ни на что — пот, жару и бассейн.

Что действительно работает

  • Мицеллярная вода: хороша как первый шаг, но требует смывания! Просто протрите лицо ватным диском, подождите и умойтесь мягким средством.

  • Двухфазные очищающие средства: идеальны для водостойкого макияжа. Встряхните — и масло с водой превращаются в очищающую эмульсию.

  • Гидрофильное масло: кажется странным, но творит чудеса. Наносится на сухую кожу, потом смывается водой и уносит весь "слой".

  • Молочко: подойдёт для сухой кожи — мягкое, не сушит, хорошо растворяет плотные текстуры.

  • Гель или пенка: это финальный этап после снятия макияжа. Они смывают остатки и готовят кожу к уходу.

Важные детали ухода

  • SPF нужно смывать даже без макияжа — он не уходит просто так.

  • Очищение глаз - только без трения. Диск смачивают и прикладывают на 5-7 секунд.

  • Мицеллярку смывают всегда, даже если на упаковке обещают обратное.

  • Тоник после умывания восстанавливает pH и усиливает действие кремов и сывороток.

Экспериментируйте: кто-то не может жить без ощущения воды на лице, другим комфортнее молочко. Главное — очищать тщательно, но бережно.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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