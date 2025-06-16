Пенкой не спасти: почему SPF остаётся на лице даже после умывания

1:57 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Макияж и солнцезащитный крем — стойкие союзники красоты, но враги чистой кожи, если их не удалять как следует. Просто умыться водой — всё равно что попробовать стереть перманентный маркер влажной салфеткой. Не работает.

Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Умывание

Почему одного умывания недостаточно

Даже если лицо кажется чистым, проведите ватным диском с мицеллярной водой — и часто увидите остатки тонального крема или румян. Особенно если использовались водостойкие формулы или SPF: они созданы, чтобы держаться несмотря ни на что — пот, жару и бассейн.

Что действительно работает

Мицеллярная вода : хороша как первый шаг, но требует смывания! Просто протрите лицо ватным диском, подождите и умойтесь мягким средством.

Двухфазные очищающие средства : идеальны для водостойкого макияжа. Встряхните — и масло с водой превращаются в очищающую эмульсию.

Гидрофильное масло : кажется странным, но творит чудеса. Наносится на сухую кожу, потом смывается водой и уносит весь "слой".

Молочко : подойдёт для сухой кожи — мягкое, не сушит, хорошо растворяет плотные текстуры.

Гель или пенка: это финальный этап после снятия макияжа. Они смывают остатки и готовят кожу к уходу.

Важные детали ухода

SPF нужно смывать даже без макияжа — он не уходит просто так.

Очищение глаз - только без трения. Диск смачивают и прикладывают на 5-7 секунд.

Мицеллярку смывают всегда, даже если на упаковке обещают обратное.

Тоник после умывания восстанавливает pH и усиливает действие кремов и сывороток.

Экспериментируйте: кто-то не может жить без ощущения воды на лице, другим комфортнее молочко. Главное — очищать тщательно, но бережно.

Уточнения

Солнцезащитный крем — специализированный лосьон, спрей, гель, крем, пена или другой продукт для местного применения, который поглощает или отражает часть солнечного ультрафиолетового излучения (УФ) и, таким образом, способствует предотвращению солнечного ожога.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.