Матовый макияж может незаметно добавить вам 10 лет — проверьте, не делаете ли вы эту ошибку

1:54 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

С возрастом кожа начинает вести себя иначе: теряет упругость, становится суше и тоньше. Именно поэтому то, что прекрасно смотрелось в 30, может визуально старить в 45+. Матовые тональные кремы — один из таких «вредных союзников», от которых стоит отказаться, чтобы не добавлять себе лишних лет.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Матовый финиш подчёркивает морщины

Матовые текстуры, особенно с высокой степенью покрытия, делают кожу визуально сухой и плоской. Вместо свежего и сияющего лица получается эффект «маски», в которой видны все морщинки, заломы и поры. После 45 лет кожа нуждается в увлажнении и сиянии, а не в плотной матовой «штукатурке».

Что выбрать вместо матового тона

После 45 лучше отдавать предпочтение тональным средствам с лёгким свечением или влажным финишем. Они визуально омолаживают, делают лицо более «живым», добавляют объём и мягкость. Обратите внимание на BB-кремы, тональные сыворотки, кушоны — они содержат ухаживающие компоненты и не перегружают кожу.

Увлажнение — ключ к красивому тону

С возрастом увлажнение выходит на первый план. Перед нанесением тона обязательно используйте увлажняющий крем или праймер с сияющим эффектом. Это поможет добиться ровного покрытия и не подчеркнёт сухость. Запомните: чем больше влаги — тем моложе выглядит кожа.

Как адаптировать макияж под зрелую кожу

Выбирайте тональные средства с натуральным финишем, избегайте матовых пудр. Легкая подсветка щёк и лба придаст коже свежесть. И не забывайте — сияющая кожа всегда выглядит более здоровой и молодой.

Уточнения

Тона́льный крем — косметическое средство для макияжа.



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