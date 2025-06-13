Цвет в волосах, молодость в тарелке: продукты, которые сражаются с серебром

Оттенок ваших волос зависит не только от наследственности и возраста. Правильное питание может заметно отложить появление первых седых прядей — и об этом стоит знать каждому, кто не готов встречать серебро на голове раньше времени.
Ключевую роль играет меланин — пигмент, отвечающий за естественный цвет волос. Его выработка во многом зависит от баланса определённых веществ в организме:
Не стоит забывать и о стрессе. Повышенный уровень кортизола нарушает питание волосяных фолликул, и как следствие — волосы теряют цвет. Также причиной седины может стать генетика.
"В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета", — отмечает врач-диетолог Ирина Писарева.
Седина — не приговор. Пересмотрите питание, добавьте в рацион полезные продукты и не забывайте о спокойствии. Это — ваша первая линия защиты от преждевременного серебра.
Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.
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