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Цвет в волосах, молодость в тарелке: продукты, которые сражаются с серебром

2:07
Моя семья » Красота и стиль

Оттенок ваших волос зависит не только от наследственности и возраста. Правильное питание может заметно отложить появление первых седых прядей — и об этом стоит знать каждому, кто не готов встречать серебро на голове раньше времени.

Красивая женщина
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Красивая женщина

Что влияет на цвет волос

Ключевую роль играет меланин — пигмент, отвечающий за естественный цвет волос. Его выработка во многом зависит от баланса определённых веществ в организме:

  • Железо. Дефицит этого элемента может привести к снижению меланина. Источник — бобовые: фасоль, чечевица и нут. Рекомендуется употреблять по 100-150 граммов до четырёх раз в неделю, если нет противопоказаний.
  • Медь. Она помогает организму синтезировать меланин. Много меди содержится в тыквенных и подсолнечных семечках — достаточно 25-30 граммов в день.
  • Цинк и витамин B12. Эти элементы помогают сохранить пигмент. Витамин B12 есть в печени и говядине, которые стоит включать в рацион дважды в неделю. Цинк также можно найти в бобовых.
  • Витамин D. Недостаток этого витамина может ослабить пигмент волос. Лосось и скумбрия — идеальный выбор: по 200 граммов два-три раза в неделю.

Раннюю седину вызывает не только дефицит витаминов

Не стоит забывать и о стрессе. Повышенный уровень кортизола нарушает питание волосяных фолликул, и как следствие — волосы теряют цвет. Также причиной седины может стать генетика.

"В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета", — отмечает врач-диетолог Ирина Писарева.

Седина — не приговор. Пересмотрите питание, добавьте в рацион полезные продукты и не забывайте о спокойствии. Это — ваша первая линия защиты от преждевременного серебра.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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