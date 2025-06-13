Цвет в волосах, молодость в тарелке: продукты, которые сражаются с серебром

2:07 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Оттенок ваших волос зависит не только от наследственности и возраста. Правильное питание может заметно отложить появление первых седых прядей — и об этом стоит знать каждому, кто не готов встречать серебро на голове раньше времени.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Красивая женщина

Что влияет на цвет волос

Ключевую роль играет меланин — пигмент, отвечающий за естественный цвет волос. Его выработка во многом зависит от баланса определённых веществ в организме:

Железо. Дефицит этого элемента может привести к снижению меланина. Источник — бобовые: фасоль, чечевица и нут. Рекомендуется употреблять по 100-150 граммов до четырёх раз в неделю, если нет противопоказаний.

Медь. Она помогает организму синтезировать меланин. Много меди содержится в тыквенных и подсолнечных семечках — достаточно 25-30 граммов в день.

Цинк и витамин B12. Эти элементы помогают сохранить пигмент. Витамин B12 есть в печени и говядине, которые стоит включать в рацион дважды в неделю. Цинк также можно найти в бобовых.

Витамин D. Недостаток этого витамина может ослабить пигмент волос. Лосось и скумбрия — идеальный выбор: по 200 граммов два-три раза в неделю.

Раннюю седину вызывает не только дефицит витаминов

Не стоит забывать и о стрессе. Повышенный уровень кортизола нарушает питание волосяных фолликул, и как следствие — волосы теряют цвет. Также причиной седины может стать генетика.

"В ходе нескольких исследований выяснилось, что при повышении уровня кортизола, возникающего при стрессе, нарушается питание волосяных фолликул. Это и приводит к потере цвета", — отмечает врач-диетолог Ирина Писарева.

Седина — не приговор. Пересмотрите питание, добавьте в рацион полезные продукты и не забывайте о спокойствии. Это — ваша первая линия защиты от преждевременного серебра.

Уточнения

Седые волосы седина́ — волосы серебристого, желтовато-белого или белого цвета, что вызвано отсутствием более 70 % меланина в пигментации.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.