Эти процедуры заменяют спорт и диету — жир уходит без усилий

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Если вы давно боретесь с упрямыми жировыми отложениями и тренировки не приносят желаемого результата — возможно, пришло время обратиться к современной косметологии. Жиросжигающие процедуры стремительно развиваются, предлагая всё более эффективные, но щадящие методы коррекции фигуры. Разберёмся, какие из них действительно работают и стоят вашего внимания.

Лишний вес
Фото: Freepik by Anastasia Kazakova, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лишний вес

Криолиполиз — холод против жира

Этот метод замораживает жировые клетки, не повреждая окружающие ткани. После процедуры они постепенно выводятся организмом естественным образом. Уже через 2–3 недели можно заметить первые результаты. Особенно эффективен криолиполиз для области живота, боков и бёдер.

Кавитация — ультразвук в борьбе с объёмами

Во время процедуры ультразвуковые волны разрушают жировые клетки, превращая их в жидкость, которую организм выводит через лимфатическую систему. Кавитация комфортна, не требует реабилитации и подходит для большинства зон тела.

RF-лифтинг — подтягивает и «сушит»

Радиочастотное воздействие не только стимулирует выработку коллагена, но и способствует уменьшению объёмов, особенно в зонах с дряблой кожей. Эффект лифтинга и легкого жиросжигания делает RF отличным выбором для тех, кто хочет совместить коррекцию силуэта с омоложением.

Липолитики — уколы против жира

Инъекционные препараты на основе фосфатидилхолина разрушают жировые клетки на локальных участках. Хорошо работают на подбородке, животе, коленях. Однако перед процедурой важно проконсультироваться со специалистом.

Что нужно помнить

Даже самые эффективные процедуры не заменят сбалансированного питания и минимальной физической активности. Но в комплексе с хорошим режимом они способны творить настоящие чудеса. Главное — выбрать метод, подходящий именно вам, и пройти курс у профессионала.

Уточнения

Криолипо́лиз — метод воздействия холодом на подкожно-жировую клетчатку с целью деструкции (разрушения) жирового слоя для коррекции фигуры и формы тела.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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