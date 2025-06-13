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Летний макияж спасён: маленький тюбик, который творит чудеса

1:43
Моя семья » Красота и стиль

Жара, влажность, духота — всё это проверяет макияж на прочность. И если вы мечтали о средстве, которое не потечёт, не исчезнет и не утяжелит лицо, у нас для вас хорошая новость: тинт для губ — именно то, что нужно в жаркие дни. Он занимает минимум места, не требует кистей и легко распределяется пальцами. А главное — справляется не только с губами.

Наращивание ресниц с эффектом стрелок
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Наращивание ресниц с эффектом стрелок

Что такое тинт и чем он так хорош

По текстуре он легче, чем помада, но плотнее, чем блеск. На губах смотрится естественно, словно это просто вы — только слегка лучше. Он не тает, не требует подправок и не скатывается даже под палящим солнцем. Универсальность — его второе имя.

Использование №1: губы

Один слой — и губы выглядят свежо и сочнo. Хочется ярче? Просто нанесите ещё один. А если провести тинтом по контуру губ и оставить на 10 минут, получится чёткая стойкая линия — идеальная альтернатива карандашу.

Использование №2: щёки

Капелька тинта на яблочки щёк — и вы будто только что вернулись с пляжа. Лёгкий румянец придаёт лицу свежесть, без ощущения тяжёлого макияжа.

Использование №3: веки

Тот же оттенок можно нанести на веки. Монохромный макияж — тренд, который не требует усилий. Идеально для тех, кто хочет добавить цвет, но не переборщить.

Маленький трюк

Смешайте каплю тинта с бальзамом для губ — получится глянцевое румяна с влажным финишем. Выглядит естественно и сияюще, особенно на загорелой коже.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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