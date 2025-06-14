Эти незаметные существа на коже отвечают за сияние, гладкость и молодость — вот как их сохранить

Состояние вашей кожи — это не только генетика и уход, но и мир невидимых обитателей на её поверхности. Микробиом кожи — это сложная экосистема из полезных бактерий, которые ежедневно защищают нас от воспалений, сухости и преждевременного старения. Разберёмся, какую роль он играет и почему без него не будет здорового сияния кожи.
Микробиом кожи — это совокупность миллиардов микроорганизмов, обитающих на её поверхности. Они формируют защитный барьер, борются с патогенными бактериями и участвуют в регуляции pH и уровня увлажнённости.
Когда микробиом сбалансирован, кожа выглядит ровной, спокойной и сияющей. Если же этот баланс нарушен, возможны высыпания, покраснения и даже экзема.
Слишком агрессивный уход — частое умывание с сульфатами, спиртовые тоники, частое применение скрабов — убивает не только «плохие», но и полезные бактерии.
Также микробиому вредят:
Микробиом — это фундамент здоровья кожи. Уделяя ему внимание, вы не просто ухаживаете за кожей, а заботитесь о её внутренней экосистеме. Хотите сияющую, спокойную и молодую кожу? Начните с баланса микроорганизмов.
Микробиом — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.
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