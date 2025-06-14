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Эти незаметные существа на коже отвечают за сияние, гладкость и молодость — вот как их сохранить

1:58
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Состояние вашей кожи — это не только генетика и уход, но и мир невидимых обитателей на её поверхности. Микробиом кожи — это сложная экосистема из полезных бактерий, которые ежедневно защищают нас от воспалений, сухости и преждевременного старения. Разберёмся, какую роль он играет и почему без него не будет здорового сияния кожи.

Женщина на солнце с сияющей кожей
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина на солнце с сияющей кожей

Что такое микробиом и почему он важен

Микробиом кожи — это совокупность миллиардов микроорганизмов, обитающих на её поверхности. Они формируют защитный барьер, борются с патогенными бактериями и участвуют в регуляции pH и уровня увлажнённости.

Когда микробиом сбалансирован, кожа выглядит ровной, спокойной и сияющей. Если же этот баланс нарушен, возможны высыпания, покраснения и даже экзема.

Что разрушает микробиом

Слишком агрессивный уход — частое умывание с сульфатами, спиртовые тоники, частое применение скрабов — убивает не только «плохие», но и полезные бактерии.
Также микробиому вредят:

  • Чрезмерная стерильность
  • Антибиотики (внутренние и наружные)
  • УФ-облучение
  • Загрязнённый воздух

Как поддержать здоровый микробиом

  1. Мягкое очищение. Избегайте жёстких ПАВов.
  2. Пробиотики и пребиотики в косметике. Они помогают восстанавливать полезную флору.
  3. Минимализм в уходе. Меньше — лучше, особенно для чувствительной кожи.
  4. Физическая защита. SPF и антиполлюшн-средства оберегают микробиом от внешнего агрессора.

Микробиом — это фундамент здоровья кожи. Уделяя ему внимание, вы не просто ухаживаете за кожей, а заботитесь о её внутренней экосистеме. Хотите сияющую, спокойную и молодую кожу? Начните с баланса микроорганизмов.

Уточнения

Микробиом — сообщество микроорганизмов, населяющих конкретную среду обитания, или совокупность генов микроорганизмов такого сообщества.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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