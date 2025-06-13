Эти три зоны стареют быстрее лица — и разрушают весь образ

Мы привыкли вкладываться в уход за лицом — кремы, процедуры, инъекции. Но иногда этого недостаточно. Тело тоже "говорит", и чаще всего — громче, чем лоб и носогубки. Косметолог Валерия Алифанова рассказала, какие зоны стареют быстрее и что с этим делать.
Это первые предатели. Кожа здесь тонкая, сухая, с минимумом сальных желез и коллагена. Без SPF и активных средств она быстро теряет тонус и покрывается "кольцами Венеры", пигментными пятнами и морщинами от сна на боку.
Что помогает:
И главное:
"Откажитесь от высоких подушек — это профилактика морщин", — говорит Валерия.
Они страдают каждый день: солнце, антисептики, уборка. А ухода — минимум. В результате: сухость, пятна, потеря объема.
Что спасает:
Ты можешь быть без морщин, но серый, обезвоженный и пористый рельеф всё испортит.
Что делать:
Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган.
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