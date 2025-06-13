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Эти три зоны стареют быстрее лица — и разрушают весь образ

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли вкладываться в уход за лицом — кремы, процедуры, инъекции. Но иногда этого недостаточно. Тело тоже "говорит", и чаще всего — громче, чем лоб и носогубки. Косметолог Валерия Алифанова рассказала, какие зоны стареют быстрее и что с этим делать.

Женская шея
Фото: flickr.com by danabooo, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Женская шея

1. Шея и декольте

Это первые предатели. Кожа здесь тонкая, сухая, с минимумом сальных желез и коллагена. Без SPF и активных средств она быстро теряет тонус и покрывается "кольцами Венеры", пигментными пятнами и морщинами от сна на боку.

Что помогает:

  • Биоревитализация гиалуронкой и аминокислотами;
  • Мезотерапия с антиоксидантами;
  • Коллагенстимуляторы (полинуклеотиды, CaHA);
  • Мезо-ботокс — для платизмы;
  • SPF 50+, ретинол и пептиды в уходе;

И главное:

"Откажитесь от высоких подушек — это профилактика морщин", — говорит Валерия.

2. Руки

Они страдают каждый день: солнце, антисептики, уборка. А ухода — минимум. В результате: сухость, пятна, потеря объема.

Что спасает:

  • Контурная пластика кистей (Radiesse, гиалуронка);
  • IPL и лазер — от пигментации;
  • Биорепарация и мезо — для питания;
  • Защита: крем с SPF 30+, ниацинамидом и Q10.

3. Качество кожи

Ты можешь быть без морщин, но серый, обезвоженный и пористый рельеф всё испортит.

Что делать:

  • PRP — улучшает цвет и упругость;
  • Биоревитализация с янтарной кислотой и аминокислотами;
  • Пилинги (гликолевый, молочный, миндальный);
  • Дома — AHA-кислоты, витамины C, ферменты и пробиотики.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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