Солнце, фен или краска — что действительно портит ваши волосы быстрее всего

1:40 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Здоровые, блестящие волосы — мечта многих, но даже регулярный уход может оказаться бессмысленным, если вы игнорируете то, что действительно вредит вашим локонам. Солнце, фен или краска — что опаснее? Давайте разбираться.

Фото: Designed by Freepik by freepik is licensed under Public domian Девушка укладывает волосы

Солнце: тихий разрушитель

Ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в структуру волоса, разрушая кератин и вымывая пигмент. Результат — сухость, тусклость и ломкость. Особенно подвержены повреждению окрашенные волосы и светлые оттенки. Летом без шляпы и защитного спрея — ни шагу!

Фен: быстрый, но не безвредный

Сушка горячим воздухом регулярно разрушает кутикулу волоса. Это делает его пористым, хрупким и склонным к сечению. Чтобы минимизировать вред, используйте термозащиту и не держите фен слишком близко к голове. Лучше — сушить тёплым, а не горячим потоком.

Краска: удар по структуре

Окрашивание, особенно стойкими красителями с аммиаком, агрессивно раскрывает чешуйки волоса, чтобы внедрить пигмент. Это повреждает внутреннюю структуру и делает волосы уязвимыми. Перекись и осветляющие составы ещё опаснее — они буквально выжигают волос.

Что хуже?

Вред от каждого из факторов зависит от частоты воздействия и типа волос. Но наибольшую опасность представляет сочетание всех трёх. Самая разумная стратегия — защита: головной убор от солнца, щадящая температура при сушке и мягкие, безаммиачные красители.

Уточнения

Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.



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