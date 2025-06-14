Солнце, фен или краска — что действительно портит ваши волосы быстрее всего

Здоровые, блестящие волосы — мечта многих, но даже регулярный уход может оказаться бессмысленным, если вы игнорируете то, что действительно вредит вашим локонам. Солнце, фен или краска — что опаснее? Давайте разбираться.
Ультрафиолетовые лучи проникают глубоко в структуру волоса, разрушая кератин и вымывая пигмент. Результат — сухость, тусклость и ломкость. Особенно подвержены повреждению окрашенные волосы и светлые оттенки. Летом без шляпы и защитного спрея — ни шагу!
Сушка горячим воздухом регулярно разрушает кутикулу волоса. Это делает его пористым, хрупким и склонным к сечению. Чтобы минимизировать вред, используйте термозащиту и не держите фен слишком близко к голове. Лучше — сушить тёплым, а не горячим потоком.
Окрашивание, особенно стойкими красителями с аммиаком, агрессивно раскрывает чешуйки волоса, чтобы внедрить пигмент. Это повреждает внутреннюю структуру и делает волосы уязвимыми. Перекись и осветляющие составы ещё опаснее — они буквально выжигают волос.
Вред от каждого из факторов зависит от частоты воздействия и типа волос. Но наибольшую опасность представляет сочетание всех трёх. Самая разумная стратегия — защита: головной убор от солнца, щадящая температура при сушке и мягкие, безаммиачные красители.
Во́лосы — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты), ороговевающих по мере удаления из точки роста в волосяных фолликулах и образующих наружный покров кожи млекопитающих.
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