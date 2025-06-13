Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза

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Красное лицо, чувствительность кожи, внезапные вспышки раздражения — если вы с этим сталкивались, вполне возможно, что причина в куперозе или розацеа. Эти два состояния часто путают между собой, но у каждого есть свои особенности и подходы к лечению. Разберёмся, в чём разница между ними, какие факторы провоцируют обострения и как правильно ухаживать за кожей, чтобы вернуть ей спокойствие и здоровье.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка с аллергией

Чем отличаются эти заболевания?

Купероз и розацеа — кожные состояния, которые часто путают. Купероз — это поверхностная сосудистая сетка на коже, чаще всего в области щёк, носа и подбородка. Розацеа же — более сложное хроническое заболевание с покраснением, воспалением, иногда сыпью и жжением.

Основные причины

И купероз, и розацеа развиваются на фоне слабых сосудов, но провоцирующие факторы немного разные. К ним относятся:

Генетическая предрасположенность

Резкие перепады температуры

Употребление алкоголя и острой пищи

Гормональные изменения

Неправильный или агрессивный уход за кожей

Как ухаживать за кожей с куперозом и розацеа

Ваш главный союзник — мягкий, успокаивающий уход. Обратите внимание на средства с ниацинамидом, экстрактом центеллы азиатской, пантенолом и азелаиновой кислотой. Избегайте скрабов, кислот, спиртосодержащих продуктов и горячей воды.

Профессиональные методы

В случае выраженного купероза помогают:

Лазерное удаление сосудов Фототерапия (IPL) Мезотерапия с сосудоукрепляющими коктейлями

При розацеа лечение подбирает дерматолог. Часто назначаются препараты на основе метронидазола, азелаиновой кислоты или антибиотики местного действия.

Главное — регулярность

Бороться с этими состояниями можно, но важно не запускать. При первых признаках — обращайтесь к врачу, корректируйте уход и образ жизни. Тогда ваша кожа скажет вам спасибо — спокойным тоном и здоровым видом.

Уточнения

Роза́цеа — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.



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