Красные щёки — это не румянец, а сигнал бедствия: проверьте, нет ли у вас купероза

Красное лицо, чувствительность кожи, внезапные вспышки раздражения — если вы с этим сталкивались, вполне возможно, что причина в куперозе или розацеа. Эти два состояния часто путают между собой, но у каждого есть свои особенности и подходы к лечению. Разберёмся, в чём разница между ними, какие факторы провоцируют обострения и как правильно ухаживать за кожей, чтобы вернуть ей спокойствие и здоровье.
Купероз и розацеа — кожные состояния, которые часто путают. Купероз — это поверхностная сосудистая сетка на коже, чаще всего в области щёк, носа и подбородка. Розацеа же — более сложное хроническое заболевание с покраснением, воспалением, иногда сыпью и жжением.
И купероз, и розацеа развиваются на фоне слабых сосудов, но провоцирующие факторы немного разные. К ним относятся:
Ваш главный союзник — мягкий, успокаивающий уход. Обратите внимание на средства с ниацинамидом, экстрактом центеллы азиатской, пантенолом и азелаиновой кислотой. Избегайте скрабов, кислот, спиртосодержащих продуктов и горячей воды.
В случае выраженного купероза помогают:
При розацеа лечение подбирает дерматолог. Часто назначаются препараты на основе метронидазола, азелаиновой кислоты или антибиотики местного действия.
Бороться с этими состояниями можно, но важно не запускать. При первых признаках — обращайтесь к врачу, корректируйте уход и образ жизни. Тогда ваша кожа скажет вам спасибо — спокойным тоном и здоровым видом.
Роза́цеа — хроническое рецидивирующее заболевание кожи лица, характеризующееся гиперемией, расширением мелких и поверхностных сосудов кожи лица, образованием папул, пустул, отёком, телеангиэктазиями.
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