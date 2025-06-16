Эти два продукта – враги твоей шевелюры: хирурги по пересадке волос предупредили о последствиях

Люди, тратящие деньги на пластических хирургов и парикмахеров, чтобы вернуть пышную шевелюру, хотят избежать повторного выпадения волос из-за неправильного питания. Пластические хирурги по пересадке волос рекомендуют своим пациентам избегать двух видов продуктов.
Для поддержания здоровья волос важно включить в рацион продукты, богатые витаминами и питательными веществами. Орехи, льняное семя, шпинат и морские водоросли укрепляют волосяные фолликулы. Яичные желтки, содержащие белок, биотин и витамин D, способствуют росту волос. Биотин помогает организму вырабатывать кератин, который является основным компонентом волос. Шпинат также полезен для предотвращения дефицита железа, витаминов С и А, а также фолиевой кислоты.
Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.
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