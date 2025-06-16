Эти два продукта – враги твоей шевелюры: хирурги по пересадке волос предупредили о последствиях

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Люди, тратящие деньги на пластических хирургов и парикмахеров, чтобы вернуть пышную шевелюру, хотят избежать повторного выпадения волос из-за неправильного питания. Пластические хирурги по пересадке волос рекомендуют своим пациентам избегать двух видов продуктов.

Фото: Designed be Freepik by kamranaydinov, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка после душа

Ртуть, содержащаяся в некоторых видах рыбы, включая тунец, может вызывать выпадение волос. Британское исследование показало, что чрезмерное потребление ртути из тунца может привести к серьезным последствиям, включая повреждение нервной системы и почек. Врач советует ограничить употребление тунца и других видов рыбы с высоким содержанием ртути, таких как лосось, сардины и скумбрия. Доктор Мехмет Эрдоган, соучредитель клиники Smile Hair Clinic, также предупредил о вреде чрезмерного употребления сладких продуктов, пишет noklapja.hu. Исследования показали, что сахар может вызывать воспаление и метаболические изменения в волосяных фолликулах, что приводит к их повреждению и выпадению волос.

Для поддержания здоровья волос важно включить в рацион продукты, богатые витаминами и питательными веществами. Орехи, льняное семя, шпинат и морские водоросли укрепляют волосяные фолликулы. Яичные желтки, содержащие белок, биотин и витамин D, способствуют росту волос. Биотин помогает организму вырабатывать кератин, который является основным компонентом волос. Шпинат также полезен для предотвращения дефицита железа, витаминов С и А, а также фолиевой кислоты.

Уточнения

Алопе́ция (букв. «лысость» от др.-греч. ἀλωπεκία через лат. alopecia «облысение, плешивость») — патологическое выпадение волос, приводящее к их частичному или полному исчезновению в определённых областях головы или туловища.



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