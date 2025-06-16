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Забудьте о фене: с этим бобом вы всегда будете выглядеть как звезда с обложки

1:53
Моя семья » Красота и стиль

Лето — любимое время года многих, особенно когда речь заходит о модных тенденциях в прическах. С приходом тепла все начинают стремиться к пляжным волнам, распущенным укладкам и стильному бобу. Сегодня мы расскажем о трендовом бобе Ривьера, который стал популярным благодаря звездам, таким как Хейли Стейнфилд и Кендалл Дженнер.

Стрижка
Фото: freepik.com by kroshka__nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стрижка

Боб Ривьера — это ответ на гламурные и глянцевые стрижки, которые мы видели в последние месяцы. Эта стрижка сочетает в себе роскошь и непринужденность, оставаясь при этом простой в уходе. Чтобы узнать больше о ней, бьюти-редактор британского MarieClaire поговорила со стилистом Томом Смитом.

Что такое боб Ривьера?

По словам Тома, боб Ривьера — это эволюция итальянского боба, который мы так любили в последнее время. В отличие от итальянского боба с его гладкими и высушенными феном прядями, боб Ривьера более расслабленный и слегка растрепанный. Он идеально подходит для лета, когда хочется минимизировать использование фена и термоинструментов.

Уход за стрижкой боб Ривьера

Для начала, в салоне попросите стилиста сделать вам прямой боб длиной чуть ниже подбородка. Важно, чтобы некоторые слои были длинными и рваными, а челка плавно переходила в основную форму.

Когда дело доходит до укладки в домашних условиях, используйте спреи для волн, текстурные спреи или кремы для завивки, чтобы подчеркнуть естественную текстуру ваших волос. Том советует носить боб с боковым пробором для более гламурного образа или с центральным пробором, чтобы выглядеть молодо и непринужденно. Главное — не переусердствовать с укладкой, ведь этот стиль о том, что меньше значит больше.

Уточнения

Причёска — форма, придаваемая волосам стрижкой, завивкой, укладкой, филировкой, плетением или подбором цветовой гаммы. 

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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