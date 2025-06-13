SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска

Макияж, который вы не ощущаете на коже — вот главный герой летнего сезона. Забудьте про плотные тональные основы и сложную растушевку. Этим летом в моде легкость, сияние и натуральность.
Тенденции теперь диктует сама природа:
Совет: Эти оттенки особенно красиво смотрятся на загорелой коже. Но не забывайте про SPF — он обязателен в летней косметичке.
Солнце и жара — серьёзное испытание для макияжа. Чтобы не пришлось что-то "поправлять" каждые полчаса, выбирайте стойкие средства:
Лайфхак: Перед макияжем обезжирьте веки тоником или праймером — это надолго закрепит результат.
Летом меньше значит больше:
Визуально освежить лицо помогут:
Идея: Попробуйте тональный крем с SPF — это экономит место и время.
Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.
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