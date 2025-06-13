SPF, сияние и кое-что водостойкое: магия косметички для отпуска

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Макияж, который вы не ощущаете на коже — вот главный герой летнего сезона. Забудьте про плотные тональные основы и сложную растушевку. Этим летом в моде легкость, сияние и натуральность.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с коричневой тушью на ресницах

Палитра — вдохновленная солнцем и ягодами

Тенденции теперь диктует сама природа:

Бежевые и карамельные оттенки — идеальная база для нюдового макияжа.

Персиковые и коралловые румяна создают эффект "солнечного поцелуя".

Ягодные тинты для губ — малина, вишня, ежевика — добавляют свежести и цвета, не перегружая образ.

Совет: Эти оттенки особенно красиво смотрятся на загорелой коже. Но не забывайте про SPF — он обязателен в летней косметичке.

Устойчивость + легкость = идеальная текстура

Солнце и жара — серьёзное испытание для макияжа. Чтобы не пришлось что-то "поправлять" каждые полчаса, выбирайте стойкие средства:

Тени — жидкие или минеральные, чтобы не скатывались.

Тушь — водостойкая и с эффектом натуральных ресниц.

Подводка и карандаши — в цвет платья или классика, но обязательно водостойкие.

Лайфхак: Перед макияжем обезжирьте веки тоником или праймером — это надолго закрепит результат.

Светящаяся кожа — главное украшение

Летом меньше значит больше:

Вместо плотных тонов — лёгкие флюиды.

Вместо пудры — кремовые текстуры.

Вместо матовости — влажный блеск и сияние.

Визуально освежить лицо помогут:

Кремовые хайлайтеры на скулах.

Бронзер — для эффекта "поцелованной солнцем" кожи.

Глянцевые бальзамы — они и ухаживают, и добавляют объем губам.

Идея: Попробуйте тональный крем с SPF — это экономит место и время.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.



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