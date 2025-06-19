Винтаж, который мы любим: сумочки с поцелуйной застежкой возвращаются в моду

3:21 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Лето 2025 года готово подарить нам возвращение к элегантности прошлого. В этом сезоне акцент смещается на ретро-стиль, и главная роль отведена сумочкам с застежкой для поцелуя. Эти миниатюрные аксессуары, которые добавляют образу утонченности и легкости, идеально дополняют летние платья, создавая гармонию романтизма и ретро-эстетики.

Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Разнообразная обувь и сумки

Что такое сумочки с застежкой для поцелуя

Сумочки с характерной застежкой, напоминающей поцелуй, известны как kiss lock bags. Этот стиль появился в 1930-х годах и стал неотъемлемой частью винтажной моды. В те годы сумочки украшались стразами и полудрагоценными камнями, а металлическая рамка придавала им аристократичный вид. Сегодня такие сумки переживают второе рождение, становясь символом бабушкиного шика — стиля, который сочетает элементы ретро и ностальгию, добавляя в образ много женственности.

Какие сумочки стоит выбрать

Сумочки с застежкой для поцелуя

Вдохновленные стилем начала XX века, эти сумки привнесут в ваш образ винтажный шик. Изготавливаются из разных материалов: от классической кожи до легких летних тканей, таких как солома и текстиль.

Соломенные и плетеные сумки

Идеальные спутники для жаркого лета. Эти легкие и воздушные сумки с минимумом декора прекрасно дополнят как простое летнее платье, так и более сложные наряды для торжеств или вечеринки.

Современные интерпретации

Дизайнеры, например, Симон Порт Жакмюс, привнесли современные элементы в ретро-стиль, добавив удлиненные модели с асимметричной застежкой. Эти сумки сочетает в себе ретро-эстетику и современные тенденции, что делает их особенно привлекательными для тех, кто ценит элегантность с ноткой креативности.

Как носить эти сумочки

Сумочки с застежкой для поцелуя идеально подходят как для дневных прогулок, так и для вечерних выходов. Эти аксессуары становятся ярким акцентом в образе, поэтому они отлично подходят для романтических свиданий, свадеб или гала-вечеров. Если вы хотите добавить изысканности, но не перегрузить наряд, такая сумочка станет отличным выбором. Она идеально сочетает легкость и элегантность, особенно в комбинации с летними платьями.

Материалы и текстуры

2025 год принесет новые текстуры и материалы для сумочек. Помимо классических кожаных и атласных моделей, в тренде будут более легкие и расслабленные ткани — соломка и текстиль. Плетеные и соломенные сумочки особенно хороши для летних дней и идеально подходят для отдыха на пляже или выходов на природу. Эти материалы придают сумочке легкость и непринужденность, делая ее незаменимым аксессуаром для летних выходных.

Для более изысканных образов стоит обратить внимание на металлические элементы в декоре. Смоляные бусины заменяют традиционные металлические детали, придавая сумочкам современный и легкий вид, который идеально подойдет для самых разных событий.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus - мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.



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