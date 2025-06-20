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Матовые губы в прошлом: мерцающий блеск — тренд, который мы все заслужили

3:51
Моя семья » Красота и стиль

Каждый сезон в мире красоты приносит новые тренды, но иногда нам хочется вернуться к тем, что уже стали классикой. Лето 2025 года, как и многие другие моменты в моде, ознаменуется возвращением одного из самых ярких трендов двухтысячных — мерцающего блеска для губ.

Блеск на губах девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блеск на губах девушки

Нежное сияние губ

Летний макияж всегда ассоциируется с лёгкостью и игривостью. И вот, спустя двадцать лет, мы снова готовы вернуть на губы мерцающий блеск, который стал символом беззаботности того времени. Сладкие и светло-розовые оттенки, дарующие губам мягкое сияние, снова в моде. В отличие от более стойких матовых помад, которые, возможно, останутся в тени до осени, блеск для губ привнесёт в летний образ яркость и свежесть.

В этом тренде мы видим возвращение блесков, которые мы когда-то использовали с таким удовольствием. Легкость нанесения и мгновенное преображение губ делают этот продукт незаменимым аксессуаром в любое время года, но особенно актуален он летом.

Блеск для губ: от ностальгии до тренда

Не секрет, что тренды всегда возвращаются. И хотя сегодня модные губы часто ассоциируются с матовыми помадами, в 2025 году этот тренд уступит место более лёгкому и игривому блеску. Мерцающий блеск на губах, который когда-то стал любимым элементом макияжа для множества девушек, снова вернётся в моду. Нежные оттенки розового, перламутровый блеск и лёгкие текстуры, подчеркивающие природную красоту, — всё это уже на пороге.

Актриса Аманда Сейфрид недавно вспоминала о том времени, когда использовала блеск Juicy Tubes в фильме "Дрянные девчонки". И хотя прошли годы, это знакомое название возвращается на страницы косметических коллекций, напоминая нам о том, как модные тенденции могут оставлять яркие воспоминания и становиться знаковыми.

Почему блеск для губ снова в моде

С каждым годом косметическая индустрия предлагает всё больше вариантов продуктов, которые делают губы свежими и сияющими. Летние тренды 2025 года будут полностью посвящены мерцающим текстурам, легко наносимым и придающим губам естественный объём. В отличие от более стойких помад, блеск придаёт эффект лёгкости и свежести, делая макияж ненавязчивым и ярким одновременно.

Преимущества этого тренда очевидны. Мерцающий блеск добавляет губам объём и изысканность, при этом оставаясь максимально натуральным. В отличие от более ярких помад, блеск имеет легкую текстуру и придаёт губам естественное сияние, что идеально подходит для летнего образа.

Как носить

Чтобы почувствовать весь эффект от возвращения блеска, не стоит ограничиваться только одним продуктом. Экспериментируйте с оттенками — от светло-розового до персикового, от прозрачного до слегка окрашивающего. Этот продукт удобен в использовании, и его всегда можно носить с собой, будь то сумочка, карман или даже автомобиль.

Сияние губ — это не только тренд, но и элемент игры с текстурами. Летний макияж без него был бы неполным.

Подводя итоги

Лето 2025 года — это время, когда блеск для губ возвращает нам не только светлые воспоминания о двухтысячных, но и новый взгляд на красоту. Не бойтесь отдать предпочтение этому продукту, который сделает ваши губы свежими и выразительными в любое время дня. Время для сияния пришло.

Уточнения

Макия́ж (от фр. maquillage) — искусство оформления лица с помощью декоративной косметики, красок, теней, кремов, а также само такое оформление.

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Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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