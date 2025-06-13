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Морщины откладываются: ритуалы, которые обманывают возраст

1:42
Моя семья » Красота и стиль

Морщины — часть жизни, но это не значит, что мы должны с ними мириться. Кожа стареет, теряет упругость и сияние, но всё ещё можно повлиять на этот процесс. Главное — не ждать первых складок, а действовать заранее.

Женщина смотрит в зеркало
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина смотрит в зеркало

Враг номер один — солнце

Ультрафиолет разрушает коллаген и эластин — именно они отвечают за гладкость кожи. Ежедневное применение крема с SPF 30 и выше — самая простая привычка, которая работает. Даже в пасмурную погоду, даже зимой.

Чистота и влага — как броня

Не нужно 10 баночек. Главное — мягкое очищение и хороший увлажняющий крем. Первый убирает загрязнения, второй создаёт защитный барьер и удерживает влагу внутри кожи. Это делает её мягкой, эластичной и сияющей.

Что на тарелке — то и на лице

Антиоксиданты в еде нейтрализуют свободные радикалы, провоцирующие старение. Чем больше фруктов, овощей, орехов и жирной рыбы — тем моложе кожа. И никакие маски не заменят питание изнутри.

Сон и вода — два простых секрета

Во сне кожа восстанавливается, поэтому 7-8 часов сна — не роскошь, а необходимость. А вода — универсальный эликсир: она питает клетки и поддерживает тонус кожи изнутри.

Чего ещё искать в косметике

В составах ищите проверенные компоненты: ретинол для обновления, гиалуроновую кислоту для увлажнения, витамины С и Е — для сияния и защиты. Эти ингредиенты действительно работают и тормозят старение.

Уточнения

Морщины — видимые складки кожи, возникающие в результате избыточной активности мимических мышц, снижения эластичности и упругости кожи и ряда других причин.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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