Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными

Когда хочется лёгкости, свежести и уверенности, важно знать, какие вещи действительно работают. Стилист Ольга Ульянова делится главными трендами сезона, которые помогут собрать универсальный летний гардероб на все случаи жизни — от офиса до прогулки у моря.
Фисташковый цвет уверенно закрепился в статусе главного оттенка лета. Он прекрасно сочетается с классическими базовыми цветами — белым, молочным, серым, бежевым — и раскрывается на фоне ярких акцентов вроде лаванды, терракоты и лимона.
Как ввести фисташковый в повседневный стиль:
Миниатюрный пояс или шнурок на талии — самый изящный и одновременно выразительный аксессуар этого лета. Его универсальность не знает границ: он подчёркивает фигуру, придаёт образу структуру и идеально сочетается с любой одеждой — от лёгкого платья до классического жакета.
Этот элемент — о философии "меньше, да лучше": акцент минимален, но заметен. С его помощью вы легко подчеркнёте талию и добавите образу утончённости.
Косынка — не просто тренд, а целый модный конструктор. Её можно носить на голове, повязать на шею, запястье или даже превратить в топ. Это не только стильная деталь, но и отсылка к эстетике ретро, которая снова в моде.
Хотите вдохновения? Представьте косынку, повязанную на ручке сумки или завязанную на бёдрах — такая мелочь задаёт настроение всему образу.
Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.
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