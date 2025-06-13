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Летний стиль на грани: сочетания, которые выглядят слишком хорошо, чтобы быть случайными

2:01
Моя семья » Красота и стиль

Когда хочется лёгкости, свежести и уверенности, важно знать, какие вещи действительно работают. Стилист Ольга Ульянова делится главными трендами сезона, которые помогут собрать универсальный летний гардероб на все случаи жизни — от офиса до прогулки у моря.

Молодая женщина в белом с черной сумкой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Молодая женщина в белом с черной сумкой

Фисташковый — новый нейтрал

Фисташковый цвет уверенно закрепился в статусе главного оттенка лета. Он прекрасно сочетается с классическими базовыми цветами — белым, молочным, серым, бежевым — и раскрывается на фоне ярких акцентов вроде лаванды, терракоты и лимона.

Как ввести фисташковый в повседневный стиль:

  • Начните с деталей: сумка, мюли, косынка или даже маникюр станут стильным штрихом.
  • Примерьте платье или костюм — идеальный вариант для офиса в жару.
  • Смешивайте с другими трендовыми оттенками: сливочное масло, нежно-розовый — для нестандартных и свежих комбинаций.

Линия талии: тонкий намёк

Миниатюрный пояс или шнурок на талии — самый изящный и одновременно выразительный аксессуар этого лета. Его универсальность не знает границ: он подчёркивает фигуру, придаёт образу структуру и идеально сочетается с любой одеждой — от лёгкого платья до классического жакета.

Этот элемент — о философии "меньше, да лучше": акцент минимален, но заметен. С его помощью вы легко подчеркнёте талию и добавите образу утончённости.

Косынка: один аксессуар — десятки ролей

Косынка — не просто тренд, а целый модный конструктор. Её можно носить на голове, повязать на шею, запястье или даже превратить в топ. Это не только стильная деталь, но и отсылка к эстетике ретро, которая снова в моде.

Хотите вдохновения? Представьте косынку, повязанную на ручке сумки или завязанную на бёдрах — такая мелочь задаёт настроение всему образу.

Уточнения

Мо́да (фр. mode, от лат. modus — мера, образ, способ, правило, предписание) — совокупность привычек, ценностей и вкусов, принятых в определённой среде в определённое время.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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