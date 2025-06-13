Лицо против стихии: макияж, который выдерживает даже грозу из кондиционеров и ультрафиолета

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В жару хочется одного — комфорта и уверенности. Когда термометр ползёт вверх, а солнце не щадит, главное — не перегружать кожу, но при этом выглядеть ухоженно. Как этого добиться? Делимся летним топом от визажиста Ксении Бохо — 5 средств, которые помогут сохранить свежесть и красоту, даже если на улице +35.

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1. Легкий тон с SPF: броня против солнца

Тональный крем летом — это не просто выравнивание кожи, а ещё и защита от фотостарения. Вместо плотных текстур подберите легкий флюид или кушон с SPF. Они освежают кожу, придают ей сияние и не перегружают макияж.

"Первое средство, которое должно быть в косметичке летом — тон с SPF. Это базовая защита от солнца и пигментации", — говорит Ксения.

2. Кремовые румяна: румянец без кистей

Забудьте про пудровые текстуры — они сушат кожу. Кремовые румяна легко наносятся пальцами, держатся в жару и придают лицу живой блеск.

"Кремовые румяна можно использовать и как тинт для губ. Это и красиво, и практично", — делится лайфхаком визажист.

3. Водостойкая тушь: акцент, который не смоет море

Купания, влажность, жара — тушь должна выживать в экстремальных условиях. Современные водостойкие формулы стойкие и при этом легко удаляются без вреда для ресниц.

"Выбирайте тушь с эффектом объема — она подчеркнёт взгляд даже при минимальном макияже", — советует специалист.

4. Блеск с SPF: губы под защитой

Губы летом не меньше страдают от солнца. Увлажняющий блеск или бальзам с SPF защитит от трещин и подарит лёгкий оттенок.

"Отдавайте предпочтение формулам с маслами и витамином Е — они и ухаживают, и придают визуальный объем", — говорит Ксения.

5. Термальная вода или фиксирующий спрей: макияж, который не подведёт

Термальная вода моментально охлаждает кожу, а фиксирующий спрей помогает макияжу выжить в зной. Отлично, если в составе будет гиалуроновая кислота или алоэ вера.

"Это не просто увлажнение — это ваш щит против жары и пота", — уверяет визажист.

С этими средствами в арсенале летний макияж станет не заботой, а удовольствием. Легкость, стойкость и сияние — вот формула красоты на жаркий сезон.

Уточнения

Косме́тика (от др.-греч. κοσμητική — «искусство украшать, наряжать», далее от κοσμητικός, κοσμέω) — учение о средствах и методах улучшения внешности человека.



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