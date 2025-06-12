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Тюбик с характером: эта помада знает, чего вы хотите до того, как вы решите

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Три цвета, один тюбик и искусственный интеллект — так выглядит новое поколение помад, которое придумала Мари Роккизани, 30-летняя француженка из Руана. За свою находку она получила сразу два приза на престижном конкурсе изобретателей Lépine 2025 в Париже: золотую медаль и премию имени Леонардо да Винчи.

Кореянка
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Кореянка

Секрет внутри — три в одном

"Да, эта помада чуть шире обычной. Но внутри — три оттенка. Этого с лихвой хватает на весь день!" — рассказывает Мари.

В косметике она давно: когда-то заметила, что женщины носят с собой по нескольку помад — для работы, прогулки и вечера. Так родилась идея компактного тюбика с тремя встроенными оттенками.

Как работает умная помада

Перед покупкой нужно сделать фото и загрузить его на сайт Maison M Paris. Алгоритм анализирует цвет кожи, волос, глаз и предлагает три подходящих тона. Это позволяет избежать разочарования, когда в магазине цвет кажется "тем самым", а дома — совсем не тот.

Не просто футляр, а инженерное решение

Конструкция тюбика разрабатывалась три года. Чтобы сменить цвет, достаточно повернуть кольцо у основания — нужный оттенок появляется сбоку. Далее остаётся достать аппликатор и нанести помаду. Все три варианта — веганские, не сушат губы и легко наносятся. В работе над формулой участвовала предпринимательница Клара Годишо.

Запуск бренда и рост продаж

Maison M, основанный Мари, начал продажи год назад. В компании работают шесть человек, и после успеха на конкурсе интерес к продукту резко вырос. Хотя цена выше среднего, одного тюбика хватает примерно на 150 применений. "Мы уже продали несколько тысяч штук. И только начинаем", — говорит Мари.

Уточнения

Пома́да (фр. pommade) — косметическое средство для ухода за волосами. Вышло из употребления к середине XX века. В современном языке слово «помада» ассоциируется с губной помадой.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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