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Танец закончился — началась трансформация: что случилось с её телом за три года

1:29
Моя семья » Красота и стиль

Можно ли изменить себя до неузнаваемости, не теряя себя настоящую? 25-летняя Мария, медицинский работник и танцовщица, решила проверить это на собственном опыте. Когда-то она просто любила танцы и движение, но со временем пришла к пониманию: ей хочется не только грации, но и силы.

танцы
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
танцы

Несколько лет назад Мария увлеклась фитнесом и боксом. Её цель была не в том, чтобы просто поддерживать форму — она хотела стать сильной, мощной, физически устойчивой. Начало было непростым:

"Результаты появились не сразу. Прошло примерно полгода, прежде чем я начала замечать, как меняется тело".

Сначала начали проявляться бицепсы, затем — мощные бёдра. Эти изменения стали для неё не просто физическим достижением, а внутренним сигналом: она на верном пути. Тело начало говорить само за себя — и Мария перестала скрывать прогресс.

"Я перестала стесняться. Мне захотелось показать, как может выглядеть женская сила. Без стереотипов, без лишней одежды и страха быть осуждённой", — признаётся она.

С годами она стала смелее. Когда в один из дней решилась на фото, где была обнажена до пояса — но с акцентом на сильной, проработанной спине — отклик был неожиданно огромным. Это стало для неё подтверждением: честность и открытость вызывают уважение.

Уточнения

Та́нец (через пол. tаniес, от нем. tanz) — ритмичные, выразительные движения тела, обычно выстраиваемые в определённую композицию и исполняемые с музыкальным сопровождением.

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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