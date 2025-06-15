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Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне

2:10
Моя семья » Красота и стиль

Ломкость, тусклый цвет, раздражение кожи головы — всё это может быть не следствием плохой воды или "неудачного окрашивания", а результатом неправильно подобранного шампуня. Цена тут вообще не при чём. Главное — состав и то, как он работает с вашей кожей и волосами.

Мытьё головы
Фото: Freepik by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Мытьё головы

Что действительно важно при выборе шампуня

  • Тип волос — главный ориентир.
    Для окрашенных — средства, фиксирующие пигмент. Для жирных — лёгкие, без силиконов. Для сухих — с питательными маслами и увлажнителями.

  • Перхоть? Смотрите на состав.
    Пиритион цинка и салициловая кислота помогают отшелушить и успокоить кожу. А вот при себорее нужны уже "тяжеловесы" — кетоконазол или циклопирокс.

  • Сломанные пряди и секущиеся кончики.
    Пантенол, кератин и аминокислоты возвращают прочность и гладкость. Но эффект накопительный — ждать мгновенного чуда не стоит.

  • Аккуратнее с маслами и силиконами.
    Особенно если есть склонность к высыпаниям. "Комедогенный" шампунь может привести к закупорке пор не хуже дешёвой тоналки.

Ловушки из раздела "маркетинг"

Фразы "для объема" или "интенсивное питание" — не гарантия результата. Если в составе силиконы и парабены, то объёма не прибавится, а кожа может пострадать.

Технические детали тоже важны

  • Идеальный pH — от 4,5 до 5,5.
    Так шампунь не разрушает защитный барьер кожи и не провоцирует сухость.

  • Меняйте средства.
    Постоянное использование одного и того же шампуня снижает его эффективность. Волосы привыкают, как и кожа — к крему.

  • Будьте осторожны с сульфатами.
    Они отлично очищают, но вместе с загрязнениями вымывают и защиту. В результате — ломкость, зуд и ощущение "соломы".

  • Лучше протестировать.
    Даже дорогой шампунь может вызвать аллергию. Пробник — ваше всё.

Уточнения

Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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