Секрет хороших волос не в цене — вот что действительно важно в шампуне

Ломкость, тусклый цвет, раздражение кожи головы — всё это может быть не следствием плохой воды или "неудачного окрашивания", а результатом неправильно подобранного шампуня. Цена тут вообще не при чём. Главное — состав и то, как он работает с вашей кожей и волосами.
Тип волос — главный ориентир.
Для окрашенных — средства, фиксирующие пигмент. Для жирных — лёгкие, без силиконов. Для сухих — с питательными маслами и увлажнителями.
Перхоть? Смотрите на состав.
Пиритион цинка и салициловая кислота помогают отшелушить и успокоить кожу. А вот при себорее нужны уже "тяжеловесы" — кетоконазол или циклопирокс.
Сломанные пряди и секущиеся кончики.
Пантенол, кератин и аминокислоты возвращают прочность и гладкость. Но эффект накопительный — ждать мгновенного чуда не стоит.
Аккуратнее с маслами и силиконами.
Особенно если есть склонность к высыпаниям. "Комедогенный" шампунь может привести к закупорке пор не хуже дешёвой тоналки.
Фразы "для объема" или "интенсивное питание" — не гарантия результата. Если в составе силиконы и парабены, то объёма не прибавится, а кожа может пострадать.
Идеальный pH — от 4,5 до 5,5.
Так шампунь не разрушает защитный барьер кожи и не провоцирует сухость.
Меняйте средства.
Постоянное использование одного и того же шампуня снижает его эффективность. Волосы привыкают, как и кожа — к крему.
Будьте осторожны с сульфатами.
Они отлично очищают, но вместе с загрязнениями вымывают и защиту. В результате — ломкость, зуд и ощущение "соломы".
Лучше протестировать.
Даже дорогой шампунь может вызвать аллергию. Пробник — ваше всё.
Шампу́нь — гигиеническое косметическое средство для мытья волос. Представляет собой смесь нескольких веществ.
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У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.