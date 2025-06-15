Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг

Обещание мгновенного омоложения звучит заманчиво. Каждая вторая клиника уверяет, что за пару уколов можно вернуть "минус десять лет". Но нитевой лифтинг — не игра в молодость без последствий. У этой процедуры куда больше "но", чем кажется.
Острые воспаления и вирусы. Даже банальная простуда или герпес могут обернуться осложнениями. Воспалённая кожа — это ворота для инфекции.
Аутоиммунные заболевания. Волчанка, ревматоидный артрит — и организм начинает атаковать собственные ткани. Реакция на нити может быть непредсказуемой.
Плохая свёртываемость крови. Гемофилия и тромбоцитопения превращают проколы в опасность — остановить кровотечение будет сложно.
Беременность и ГВ. Изменения гормонального фона и чувствительность тканей делают результат нестабильным, а риски — слишком высокими.
Аллергия на материал. Полидиоксанон и полимолочная кислота могут вызвать бурную реакцию: отёки, зуд, покраснение.
Онкология в анамнезе. Даже при ремиссии любые вмешательства могут повлиять на ослабленный организм.
Возраст до 18 лет. Раннее вмешательство способно нарушить естественное развитие тканей и оставить след на всю жизнь.
Психические расстройства. Искажённое восприятие внешности может привести к разочарованию даже при идеально выполненной процедуре.
Слишком тонкая кожа. Без подкожного жира нити не за что "зацепиться" — эффект будет нестойким, а лицо может стать бугристым.
Аппаратные методы (ультразвук, радиоволны) работают без уколов — стимулируют выработку коллагена. Филлеры помогают вернуть объём. А хирургическая подтяжка остаётся резервным вариантом для радикальных случаев. Главное — выбрать методику не по рекламе, а после консультации у специалиста.
Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.
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У медведя есть враг, который страшнее человека. Он приходит без предупреждения, не боится ни ружья, ни машины — и это вовсе не хищник из другого вида.