Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг

2:08 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Обещание мгновенного омоложения звучит заманчиво. Каждая вторая клиника уверяет, что за пару уколов можно вернуть "минус десять лет". Но нитевой лифтинг — не игра в молодость без последствий. У этой процедуры куда больше "но", чем кажется.

Фото: https://www.freepik.com Пластическая хирургия

Когда процедура — под строгим запретом

Острые воспаления и вирусы. Даже банальная простуда или герпес могут обернуться осложнениями. Воспалённая кожа — это ворота для инфекции.

Аутоиммунные заболевания. Волчанка, ревматоидный артрит — и организм начинает атаковать собственные ткани. Реакция на нити может быть непредсказуемой.

Плохая свёртываемость крови. Гемофилия и тромбоцитопения превращают проколы в опасность — остановить кровотечение будет сложно.

Беременность и ГВ. Изменения гормонального фона и чувствительность тканей делают результат нестабильным, а риски — слишком высокими.

Аллергия на материал. Полидиоксанон и полимолочная кислота могут вызвать бурную реакцию: отёки, зуд, покраснение.

Онкология в анамнезе. Даже при ремиссии любые вмешательства могут повлиять на ослабленный организм.

Возраст до 18 лет. Раннее вмешательство способно нарушить естественное развитие тканей и оставить след на всю жизнь.

Психические расстройства. Искажённое восприятие внешности может привести к разочарованию даже при идеально выполненной процедуре.

Слишком тонкая кожа. Без подкожного жира нити не за что "зацепиться" — эффект будет нестойким, а лицо может стать бугристым.

Есть ли альтернатива

Аппаратные методы (ультразвук, радиоволны) работают без уколов — стимулируют выработку коллагена. Филлеры помогают вернуть объём. А хирургическая подтяжка остаётся резервным вариантом для радикальных случаев. Главное — выбрать методику не по рекламе, а после консультации у специалиста.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.



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