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Омоложение с подвохом: кому категорически нельзя делать нитевой лифтинг

2:08
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Обещание мгновенного омоложения звучит заманчиво. Каждая вторая клиника уверяет, что за пару уколов можно вернуть "минус десять лет". Но нитевой лифтинг — не игра в молодость без последствий. У этой процедуры куда больше "но", чем кажется.

Пластическая хирургия
Фото: https://www.freepik.com
Пластическая хирургия

Когда процедура — под строгим запретом

  • Острые воспаления и вирусы. Даже банальная простуда или герпес могут обернуться осложнениями. Воспалённая кожа — это ворота для инфекции.

  • Аутоиммунные заболевания. Волчанка, ревматоидный артрит — и организм начинает атаковать собственные ткани. Реакция на нити может быть непредсказуемой.

  • Плохая свёртываемость крови. Гемофилия и тромбоцитопения превращают проколы в опасность — остановить кровотечение будет сложно.

  • Беременность и ГВ. Изменения гормонального фона и чувствительность тканей делают результат нестабильным, а риски — слишком высокими.

  • Аллергия на материал. Полидиоксанон и полимолочная кислота могут вызвать бурную реакцию: отёки, зуд, покраснение.

  • Онкология в анамнезе. Даже при ремиссии любые вмешательства могут повлиять на ослабленный организм.

  • Возраст до 18 лет. Раннее вмешательство способно нарушить естественное развитие тканей и оставить след на всю жизнь.

  • Психические расстройства. Искажённое восприятие внешности может привести к разочарованию даже при идеально выполненной процедуре.

  • Слишком тонкая кожа. Без подкожного жира нити не за что "зацепиться" — эффект будет нестойким, а лицо может стать бугристым.

Есть ли альтернатива

Аппаратные методы (ультразвук, радиоволны) работают без уколов — стимулируют выработку коллагена. Филлеры помогают вернуть объём. А хирургическая подтяжка остаётся резервным вариантом для радикальных случаев. Главное — выбрать методику не по рекламе, а после консультации у специалиста.

Уточнения

Ли́фтинг — косметическая процедура подтяжки кожи. Эффект лифтинга может достигаться как с помощью определенных косметологических процедур, так и при помощи пластической операции.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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