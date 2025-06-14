Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит

Ламинирование ресниц кажется безобидной процедурой с гарантированным "вау-эффектом" — взгляд становится выразительным, ресницы будто гуще и длиннее. Но за красивой картинкой нередко скрываются подводные камни, о которых говорят не сразу.
Даже у тех, кто раньше не сталкивался с аллергиями, возможно раздражение кожи век, зуд и отёки. Всё дело в химическом составе, который не всегда подходит чувствительной зоне вокруг глаз. Пробный тест помогает, но стопроцентной защиты не даёт.
Повторное ламинирование влияет на структуру ресниц. Волоски становятся тоньше, слабее и начинают ломаться. Особенно заметен этот эффект у женщин старше 35, когда свои ресницы уже не так плотны, как раньше.
Первые сутки после процедуры — время без воды и очищающих средств. Но именно в этот момент бактерии могут обосноваться у корней ресниц. Если не вернуться к умыванию вовремя, это грозит блефаритом и другими воспалениями.
Опытный специалист — не гарантия идеального результата, но шанс избежать ошибок выше. Перед процедурой мастер обязан задать вопросы о здоровье глаз, использовать только стерильные инструменты и одноразовые материалы. Иначе риски возрастают.
Запах "химии", просрочка или подозрительно жидкая консистенция состава — это уже повод отменить сеанс. Химикаты могут измениться под действием света или неправильного хранения, и нанести вред.
Да, ухаживать за глазами нужно. Но забывать о гигиене на несколько дней — ошибка. Мягкое средство для очищения поможет сохранить и эффект, и здоровье.
Если после процедуры появились неприятные ощущения — покраснение, зуд, боль — затягивать нельзя. Лучше сразу обратиться к врачу.
Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.
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