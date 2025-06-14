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Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит

2:12
Моя семья » Красота и стиль

Ламинирование ресниц кажется безобидной процедурой с гарантированным "вау-эффектом" — взгляд становится выразительным, ресницы будто гуще и длиннее. Но за красивой картинкой нередко скрываются подводные камни, о которых говорят не сразу.

Наращивание ресниц
Фото: Designed be Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Наращивание ресниц

Реакция может быть неожиданной

Даже у тех, кто раньше не сталкивался с аллергиями, возможно раздражение кожи век, зуд и отёки. Всё дело в химическом составе, который не всегда подходит чувствительной зоне вокруг глаз. Пробный тест помогает, но стопроцентной защиты не даёт.

Чем чаще — тем хуже

Повторное ламинирование влияет на структуру ресниц. Волоски становятся тоньше, слабее и начинают ломаться. Особенно заметен этот эффект у женщин старше 35, когда свои ресницы уже не так плотны, как раньше.

Нарушена гигиена — получи воспаление

Первые сутки после процедуры — время без воды и очищающих средств. Но именно в этот момент бактерии могут обосноваться у корней ресниц. Если не вернуться к умыванию вовремя, это грозит блефаритом и другими воспалениями.

Всё зависит от мастера

Опытный специалист — не гарантия идеального результата, но шанс избежать ошибок выше. Перед процедурой мастер обязан задать вопросы о здоровье глаз, использовать только стерильные инструменты и одноразовые материалы. Иначе риски возрастают.

Сомневаетесь в составе? Прекратите процедуру

Запах "химии", просрочка или подозрительно жидкая консистенция состава — это уже повод отменить сеанс. Химикаты могут измениться под действием света или неправильного хранения, и нанести вред.

Идеальный уход — без фанатизма

Да, ухаживать за глазами нужно. Но забывать о гигиене на несколько дней — ошибка. Мягкое средство для очищения поможет сохранить и эффект, и здоровье.

Если после процедуры появились неприятные ощущения — покраснение, зуд, боль — затягивать нельзя. Лучше сразу обратиться к врачу.

Уточнения

Ресни́цы (лат. Cilia) — волосы, окаймляющие сверху и снизу разрез глаза у млекопитающих.

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Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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