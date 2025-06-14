Никаких диет и фитнес-марафонов: как три шага возвращают тело в форму

1:27 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Чтобы снова влезть в любимые джинсы, не обязательно голодать или часами потеть в спортзале. Подтянуть тело можно и дома — с помощью трёх простых упражнений, которые не отнимут много времени, но дадут заметный результат.

Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Стройная фигура девушки

Что стоит делать каждый день

Вот три движения, которые стоит взять на вооружение:

Приседания с прыжком

Помогают привести в тонус ноги и ягодицы, разгоняют кровь и хорошо нагружают сердце — заодно сжигается немало калорий.

Отжимания с подтягиванием колена

Прорабатывают грудные мышцы и руки, а за счёт подтягивания колена в движение включается пресс и тренируется координация.

Выпады с выпрыгиванием

Считаются одними из самых эффективных упражнений для нижней части тела. Укрепляют мышцы ног и улучшают баланс.

Каждое из них достаточно выполнять по 3 подхода по 12 повторений. Со временем можно увеличить нагрузку: добавить больше повторений, новые подходы или утяжелители.

Почему это работает

Все три упражнения включают несколько групп мышц сразу, а значит, тело тратит больше энергии и быстрее избавляется от лишнего. При этом они не требуют специального оборудования, а значит — их можно делать утром до работы или вечером перед душем.

Главное — тренироваться регулярно. Только так тело начнёт меняться, а стройность — возвращаться.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.





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