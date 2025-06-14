Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Сковорода не прощает ошибок — особенно таких простых
Огородный переворот: то, что вы считали мусором, растит помидоры лучше химии
Золотая доля Трампа? Японская Nippon Steel инвестирует 11 млрд в US Steel
Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит
Лайфхак из Формулы-1, который сегодня используют даже страховщики
Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске
Он выжил — но остался один: исчезнувший гигант замечен вновь — но надолго ли
Почему ваш ребенок ничего не ест? 5 способов работать с избирательностью и капризами
Семейная радость: двухмесячный сын Петрова стал главным героем события — что произошло?

Никаких диет и фитнес-марафонов: как три шага возвращают тело в форму

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Чтобы снова влезть в любимые джинсы, не обязательно голодать или часами потеть в спортзале. Подтянуть тело можно и дома — с помощью трёх простых упражнений, которые не отнимут много времени, но дадут заметный результат.

Стройная фигура девушки
Фото: Designed be Freepik by teksomolika, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стройная фигура девушки

Что стоит делать каждый день

Вот три движения, которые стоит взять на вооружение:

  • Приседания с прыжком
    Помогают привести в тонус ноги и ягодицы, разгоняют кровь и хорошо нагружают сердце — заодно сжигается немало калорий.

  • Отжимания с подтягиванием колена
    Прорабатывают грудные мышцы и руки, а за счёт подтягивания колена в движение включается пресс и тренируется координация.

  • Выпады с выпрыгиванием
    Считаются одними из самых эффективных упражнений для нижней части тела. Укрепляют мышцы ног и улучшают баланс.

Каждое из них достаточно выполнять по 3 подхода по 12 повторений. Со временем можно увеличить нагрузку: добавить больше повторений, новые подходы или утяжелители.

Почему это работает

Все три упражнения включают несколько групп мышц сразу, а значит, тело тратит больше энергии и быстрее избавляется от лишнего. При этом они не требуют специального оборудования, а значит — их можно делать утром до работы или вечером перед душем.

Главное — тренироваться регулярно. Только так тело начнёт меняться, а стройность — возвращаться.

Уточнения

Фи́тнес (фи́тнесс, англ. fitness — «соответствие, годность, приспособленность», от fit — «соответствующий, подходящий, годный, в хорошей форме») — это определённый образ культуры и жизни, предполагающий поддержание физической формы и здоровья, что достигается при помощи тренировок, сбалансированного питания и соблюдения набора рекомендаций по организации повседневной деятельности.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Сакиулова
Ольга Сакиулова — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Красота и стиль
Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Экономика и бизнес
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно Аудио 
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь
Красота и стиль
Ноги врут реже, чем глаза: пять сигналов, которые ты не замечаешь Аудио 
Популярное
Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый

Кондиционер — не просто комфорт, а важный элемент безопасности. Рассказываем, как не допустить типичных ошибок и сохранить здоровье и технику.

Автокондиционер дует еле-еле? Сделайте так — и он начнёт морозить как новый
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Вторая свадьба не окупилась: Наталья Подольская рассказала, что гости подарили ей и Преснякову
Соседи будут жаловаться, а вы — страдать: 5 деревьев, которые лучше не сажать
Зачем России 28 миллионов тонн металлов, которые никто не ищет — но добывать их сейчас бессмысленно
Анализ операции Ам Калви: упреждающий удар Израиля по Ирану Юрий Бочаров Только доктор Путин сможет вылечить сумасшедших из Европы, собравшихся в Одессе Любовь Степушова Великое возвращение в Итаку: что скрывает новая версия Одиссеи Игорь Буккер
Забудьте о ботоксе — вот как реально омолодить лицо без уколов
Поведение умирающей кошки: слёзы, но и шанс попрощаться
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Огурцы лезут, как на дрожжах: старый рецепт удобрения, который работает лучше магазинных
Последние материалы
Сковорода не прощает ошибок — особенно таких простых
Огородный переворот: то, что вы считали мусором, растит помидоры лучше химии
Золотая доля Трампа? Японская Nippon Steel инвестирует 11 млрд в US Steel
Сначала вау, потом — ай: риски ламинирования ресниц, о которых мало кто говорит
Лайфхак из Формулы-1, который сегодня используют даже страховщики
Эти таблетки в аптечке решают кучу проблем — решение в отпуске
Он выжил — но остался один: исчезнувший гигант замечен вновь — но надолго ли
Почему ваш ребенок ничего не ест? 5 способов работать с избирательностью и капризами
Семейная радость: двухмесячный сын Петрова стал главным героем события — что произошло?
Комнаты станут чище: изобретение новосибирцев нейтрализует невидимую опасность в воздухе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.