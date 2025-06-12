Этот цвет волос сделает вас богаче – и дело не в деньгах

1:17 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Новый год — время не только для обещаний, но и для смелых экспериментов с внешностью. Стилисты уже определили главные тренды в окрашивании, которые покорят 2025-й. И если вы думаете, что это просто "ещё один рыжий" — приготовьтесь удивляться!

Фото: https://www.freepik.com by teksomolika Девушка с длинными волосами

Топ-3 самых модных оттенка

"Закатная медь" — глубокий рыже-коричневый с переливами, как последние лучи солнца.

"Ледяной блонд" — холодный, почти серебристый, для эффекта "зимней сказки".

"Черничный шиммер" — тёмно-фиолетовый с нежным мерцанием.

Сложность ухода: от простого к капризному

"Закатная медь" — требует тонирования раз в 6 недель.

"Ледяной блонд" — жёсткий уход за цветом + ежемесячное обновление.

"Черничный шиммер" — быстро вымывается, нужны спецшампуни.

"В 2025 году мы уходим от радикальных перемен — в тренде цвета, которые подчеркивают натуральную красоту", — говорит стилист Марк Джонс.

Как выбрать свой идеальный оттенок

Тёплый тип внешности — "медь".

Холодный — "лёд" или "черника".

Нейтральный — можно экспериментировать

Главное — помнить: мода должна приносить удовольствие, а не становиться пыткой ухода.

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



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