Этот цвет волос сделает вас богаче – и дело не в деньгах

Новый год — время не только для обещаний, но и для смелых экспериментов с внешностью. Стилисты уже определили главные тренды в окрашивании, которые покорят 2025-й. И если вы думаете, что это просто "ещё один рыжий" — приготовьтесь удивляться!
"Закатная медь" — требует тонирования раз в 6 недель.
"Ледяной блонд" — жёсткий уход за цветом + ежемесячное обновление.
"Черничный шиммер" — быстро вымывается, нужны спецшампуни.
"В 2025 году мы уходим от радикальных перемен — в тренде цвета, которые подчеркивают натуральную красоту", — говорит стилист Марк Джонс.
Главное — помнить: мода должна приносить удовольствие, а не становиться пыткой ухода.
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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