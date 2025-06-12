Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно

Многие ищут идеальный продукт для диеты — сытный, полезный и низкокалорийный. Творог отвечает всем этим требованиям! Он богат белком, который надолго даёт чувство сытости, и при этом содержит минимум жиров.

Фото: commons.wikimedia.org by SKopp, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Творог

Почему творог помогает худеть

Высокое содержание белка — ускоряет метаболизм и снижает аппетит.

Низкая калорийность — в 100 г обезжиренного творога всего около 70 ккал.

Кальций и пробиотики — улучшают пищеварение и укрепляют кости.

Как есть творог вечером без вреда для фигуры

Диетологи советуют сочетать его с овощами, зеленью или ягодами. Например, лёгкий творожный ужин может выглядеть так:

Творог + огурцы + укроп.

Творог + ягоды + немного мёда.

Цитата эксперта:

"Творог — это отличный источник медленного белка. Он идеально подходит для ужина, так как не перегружает пищеварение и способствует восстановлению мышц во время сна", — отмечает нутрициолог.

Три вкусных рецепта для похудения

Творожный омлет — взбить творог с яйцами, запечь без масла.

Зелёный смузи — творог, шпинат, кефир.

Лёгкий десерт — творог + корица + яблоко.

Творог — это не только полезно, но и вкусно! Попробуйте включить его в рацион — и результат не заставит себя ждать.

Уточнения

Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.



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