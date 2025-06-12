Этот белый комок — ваш тайный союзник против жира. Но только если есть его правильно

Многие ищут идеальный продукт для диеты — сытный, полезный и низкокалорийный. Творог отвечает всем этим требованиям! Он богат белком, который надолго даёт чувство сытости, и при этом содержит минимум жиров.
Диетологи советуют сочетать его с овощами, зеленью или ягодами. Например, лёгкий творожный ужин может выглядеть так:
Цитата эксперта:
"Творог — это отличный источник медленного белка. Он идеально подходит для ужина, так как не перегружает пищеварение и способствует восстановлению мышц во время сна", — отмечает нутрициолог.
Творог — это не только полезно, но и вкусно! Попробуйте включить его в рацион — и результат не заставит себя ждать.
Творо́г или тво́рог — нежидкий кисломолочный продукт белого цвета, традиционный для Восточной, Северной и (реже) Центральной Европы, получаемый сквашиванием молока с последующим удалением сыворотки.
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