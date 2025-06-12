Зеркальный блеск из банки: уксус, который меняет правила ухода за волосами

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Кто бы мог подумать, что привычная бутылочка уксуса в кухонном шкафу — это не просто приправа, а мощное оружие в борьбе за блестящие, сильные и здоровые волосы?

Фото: freepik.com by gpointstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маска для волос

Да, это не миф. Уксус давно вышел за рамки салатов и уборки. В соцсетях его хвалят за "чудеса" с прядями, и, как ни странно, у этого лайфхака есть вполне научные основания.

Как работает уксус для волос

Секрет в его кислотности. Особенно эффективен яблочный уксус: он помогает закрыть кутикулу, благодаря чему волосы становятся гладкими и блестящими. Пряди меньше пушатся и легче расчесываются.

Кроме того, уксус:

Восстанавливает pH кожи головы. Многие шампуни, кондиционеры и даже вода могут его нарушать. А это чревато жирностью, зудом и даже выпадением волос.

Очищает глубоко и мягко. Смывает остатки стайлинга, пыли и себума. Такой домашний детокс придаёт волосам лёгкость и объём.

Борется с микробами. Благодаря антигрибковым и антибактериальным свойствам уксус помогает справиться с перхотью.

Какой уксус выбрать

Яблочный — фаворит тех, кто заботится о здоровье волос. Он мягкий, почти не пахнет и насыщен витаминами. Подходит для большинства типов волос, особенно если вам важен баланс pH и блеск.

Белый уксус — помощник в особых случаях. Его выбирают для глубокой очистки, а также для борьбы с вшами и гнидами. Однако из-за высокой кислотности его нужно разбавлять и не применять часто — особенно на сухих или чувствительных волосах.

Как применять

Разведите уксус с водой в пропорции 1:4 и ополосните волосы после мытья. Через несколько минут тщательно смойте водой. Запах исчезнет, а эффект останется!

Уточнения

Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.