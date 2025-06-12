Зеркальный блеск из банки: уксус, который меняет правила ухода за волосами

Кто бы мог подумать, что привычная бутылочка уксуса в кухонном шкафу — это не просто приправа, а мощное оружие в борьбе за блестящие, сильные и здоровые волосы?
Да, это не миф. Уксус давно вышел за рамки салатов и уборки. В соцсетях его хвалят за "чудеса" с прядями, и, как ни странно, у этого лайфхака есть вполне научные основания.
Секрет в его кислотности. Особенно эффективен яблочный уксус: он помогает закрыть кутикулу, благодаря чему волосы становятся гладкими и блестящими. Пряди меньше пушатся и легче расчесываются.
Кроме того, уксус:
Яблочный — фаворит тех, кто заботится о здоровье волос. Он мягкий, почти не пахнет и насыщен витаминами. Подходит для большинства типов волос, особенно если вам важен баланс pH и блеск.
Белый уксус — помощник в особых случаях. Его выбирают для глубокой очистки, а также для борьбы с вшами и гнидами. Однако из-за высокой кислотности его нужно разбавлять и не применять часто — особенно на сухих или чувствительных волосах.
Разведите уксус с водой в пропорции 1:4 и ополосните волосы после мытья. Через несколько минут тщательно смойте водой. Запах исчезнет, а эффект останется!
Во́лосы (лат. pili, др.-греч. τρίχες) — придатки кожи, производные из эпидермиса, представляющие собой многослойные нитеообразные структуры из эпителиальных клеток (кератиноциты, меланоциты).
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