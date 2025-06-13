Маска с глиной может оставить шелушения и сухость — если упустить эти нюансы

Глиняные маски — один из самых доступных и эффективных способов глубокой очистки кожи. Но у этого средства есть и обратная сторона: если использовать его неправильно, можно пересушить кожу, нарушить барьер и вызвать шелушения. В этом материале разберёмся, как сохранить все плюсы глины без неприятных последствий.
Глина активно поглощает жир, загрязнения и даже лишнюю влагу. Особенно агрессивно это проявляется при длительном высыхании маски на коже. Именно поэтому многие после процедуры сталкиваются с ощущением стянутости и сухости. Особенно подвержена риску сухая и чувствительная кожа.
Чтобы глина работала в плюс, а не во вред, придерживайтесь следующих рекомендаций:
Вы можете обогатить маску, чтобы сделать её более деликатной:
Так глина будет очищать, но не сушить кожу.
Глиняные маски действительно способны освежить кожу и глубоко очистить поры. Главное — использовать их с умом. Уделите внимание мелочам: правильное время выдержки, добавление смягчающих компонентов и последующее увлажнение помогут вам получить максимум пользы без вреда.
Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.
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