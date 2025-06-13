Маска с глиной может оставить шелушения и сухость — если упустить эти нюансы

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Глиняные маски — один из самых доступных и эффективных способов глубокой очистки кожи. Но у этого средства есть и обратная сторона: если использовать его неправильно, можно пересушить кожу, нарушить барьер и вызвать шелушения. В этом материале разберёмся, как сохранить все плюсы глины без неприятных последствий.

Фото: Freepik is licensed under Free license Маска

Почему глина пересушивает кожу

Глина активно поглощает жир, загрязнения и даже лишнюю влагу. Особенно агрессивно это проявляется при длительном высыхании маски на коже. Именно поэтому многие после процедуры сталкиваются с ощущением стянутости и сухости. Особенно подвержена риску сухая и чувствительная кожа.

Как правильно использовать глиняные маски

Чтобы глина работала в плюс, а не во вред, придерживайтесь следующих рекомендаций:

Наносите на влажную кожу. Это снизит риск обезвоживания. Не ждите полного высыхания. Смывайте маску сразу после того, как она начинает светлеть — это ключевой момент. Используйте максимум 1–2 раза в неделю. Этого достаточно даже для жирной кожи. Обязательно наносите увлажняющий крем после. Это восстановит защитный барьер и удержит влагу внутри кожи.

Что добавить в маску, чтобы она была мягче

Вы можете обогатить маску, чтобы сделать её более деликатной:

Пару капель масла жожоба, миндального или виноградной косточки

Немного мёда для смягчения

Несколько капель алоэ вера или увлажняющей сыворотки

Так глина будет очищать, но не сушить кожу.

Глиняные маски действительно способны освежить кожу и глубоко очистить поры. Главное — использовать их с умом. Уделите внимание мелочам: правильное время выдержки, добавление смягчающих компонентов и последующее увлажнение помогут вам получить максимум пользы без вреда.

Уточнения

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.



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