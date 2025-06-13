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Маска с глиной может оставить шелушения и сухость — если упустить эти нюансы

2:02
Моя семья » Красота и стиль

Глиняные маски — один из самых доступных и эффективных способов глубокой очистки кожи. Но у этого средства есть и обратная сторона: если использовать его неправильно, можно пересушить кожу, нарушить барьер и вызвать шелушения. В этом материале разберёмся, как сохранить все плюсы глины без неприятных последствий.

Маска
Фото: Freepik is licensed under Free license
Маска

Почему глина пересушивает кожу

Глина активно поглощает жир, загрязнения и даже лишнюю влагу. Особенно агрессивно это проявляется при длительном высыхании маски на коже. Именно поэтому многие после процедуры сталкиваются с ощущением стянутости и сухости. Особенно подвержена риску сухая и чувствительная кожа.

Как правильно использовать глиняные маски

Чтобы глина работала в плюс, а не во вред, придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Наносите на влажную кожу. Это снизит риск обезвоживания.
  2. Не ждите полного высыхания. Смывайте маску сразу после того, как она начинает светлеть — это ключевой момент.
  3. Используйте максимум 1–2 раза в неделю. Этого достаточно даже для жирной кожи.
  4. Обязательно наносите увлажняющий крем после. Это восстановит защитный барьер и удержит влагу внутри кожи.

Что добавить в маску, чтобы она была мягче

Вы можете обогатить маску, чтобы сделать её более деликатной:

  • Пару капель масла жожоба, миндального или виноградной косточки
  • Немного мёда для смягчения
  • Несколько капель алоэ вера или увлажняющей сыворотки

Так глина будет очищать, но не сушить кожу.

Глиняные маски действительно способны освежить кожу и глубоко очистить поры. Главное — использовать их с умом. Уделите внимание мелочам: правильное время выдержки, добавление смягчающих компонентов и последующее увлажнение помогут вам получить максимум пользы без вреда.

Уточнения

Гли́на — тонкодисперсная осадочная горная порода, плотная в сухом состоянии, пластичная при увлажнении.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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