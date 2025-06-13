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Не берите весь арсенал — вот какие уходовые продукты действительно нужны в поездке

Моя семья » Красота и стиль

Путешествия — это яркие эмоции, новые локации и смена климата. Но, к сожалению, именно в дороге кожа чаще всего начинает «капризничать»: появляется сухость, раздражение, высыпания. Чтобы выглядеть свежо на всех фотографиях и чувствовать себя уверенно, важно продумать уход заранее. Расскажем, какие средства действительно стоит взять с собой, чтобы сохранить кожу здоровой и сияющей даже вдали от привычной рутины.

Девушка
Фото: freepik by drobotdean is licensed under https://www.freepik.com
Девушка

Минимум — не значит плохо

В путешествии главное — не перегружать косметичку. Ориентируйтесь на базовые шаги: очищение, тонизирование, увлажнение и защита от солнца. Выбирайте мини-версии или перелейте любимые продукты в тревел-упаковки. Это сэкономит место и облегчит багаж.

Средства, которые должны быть с вами

  1. Мягкое очищающее средство. Желательно без агрессивных ПАВов, чтобы не пересушить кожу после перелётов и смены воды.
  2. Тоник или мист. Помогает быстро освежить кожу в дороге.
  3. Крем с SPF. Даже в пасмурную погоду защита от УФ важна.
  4. Увлажняющий крем или флюид. Особенно актуален в самолётах и при смене климата.
  5. Маска-патчи или тканевая маска. Отличный способ «оживить» лицо перед выходом.

Не забывайте про гигиену

В поездке кожа особенно уязвима, поэтому старайтесь не трогать лицо руками и всегда иметь под рукой антисептик и матирующие салфетки. Увлажняющие гигиенические помады и крем для рук тоже пригодятся.

Советы для разных типов кожи

Если у вас жирная кожа, берите с собой лёгкие гелевые средства и продукты с салициловой кислотой. При сухой — делайте акцент на питательные и успокаивающие текстуры. Чувствительной коже понадобятся минимально парфюмированные продукты с антиоксидантами и пантенолом.

Путешествие — не повод отказываться от ухода. Главное — продуманный набор, адаптированный под условия и потребности кожи. С этим арсеналом вы будете чувствовать себя уверенно, где бы ни оказались.

Уточнения

Путеше́ствие — передвижение по какой-либо территории или акватории с целью их изучения, а также с общеобразовательными, познавательными, спортивными и другими целями.

Косме́тика — учение о средствах и методах улучшения внешности человека. Косметикой также называют средства и способы ухода за кожей, волосами и ногтями, также ротовой полостью, применяемые с целью улучшения внешности человека, а также вещества, применяемые для придания свежести и красоты лицу и телу.

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Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
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