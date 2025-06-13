Секрет сияющей кожи — не в креме, а в правильном тонике: вот что искать в составе

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Многие до сих пор считают тоник необязательным элементом ухода. Но на самом деле именно он восстанавливает кислотно-щелочной баланс кожи после умывания, подготавливая её к сыворотке или крему. Хороший тоник может стать настоящим спасением при сухости, раздражении и потере тонуса.

Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Тонер для лица

Состав имеет значение

При выборе тоника внимательно читайте этикетку. Избегайте спирта (alcohol denat), если у вас сухая или чувствительная кожа — он может вызывать раздражение. Лучше искать такие активы, как гиалуроновая кислота (увлажнение), ниацинамид (осветление и укрепление барьера), пантенол (успокаивающий эффект), экстракты ромашки или алоэ.

pH – важный, но часто игнорируемый параметр

Оптимальный pH кожи — около 5,5. Тоник с таким показателем помогает коже быстрее восстанавливаться и сохранять защитный барьер. Слишком щелочные или кислотные средства могут нарушить микробиом, особенно при частом применении.

Активные компоненты под тип кожи

Жирная и проблемная кожа: ищите тоники с AHA/BHA кислотами, салициловой кислотой, чайным деревом.

ищите тоники с AHA/BHA кислотами, салициловой кислотой, чайным деревом. Сухая и чувствительная: подойдут увлажняющие формулы с алоэ, аминокислотами, полисахаридами.

подойдут увлажняющие формулы с алоэ, аминокислотами, полисахаридами. Зрелая: выбирайте тоники с пептидами, антиоксидантами, коллагеном.

Эффективный тоник — это не просто «дополнение», а ключевой элемент грамотного ухода. Делайте выбор осознанно: изучайте состав, проверяйте pH и подбирайте активы под нужды вашей кожи. Только так вы получите настоящий результат — мягкую, сияющую и сбалансированную кожу.

Уточнения

Лосьо́н — косметическое средство для ухода за кожей, волосами или ногтями с гигиенической или лечебно-профилактической целью. Лосьоны-тоники — подготавливают кожу к нанесению макияжа или дальнейшего ухода.



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