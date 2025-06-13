Без пластики и уколов — работающие методики против птоза, о которых вы не знали

2:15 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Птоз — это опущение верхнего века или мягких тканей лица, которое может визуально «утомлять» лицо и добавлять возраст. Хорошая новость: бороться с этой проблемой можно и без скальпеля. Современная косметология и домашний уход предлагают немало эффективных решений. Главное — системность, грамотный подход и правильные средства.

Фото: freepik is licensed under https://www.freepik.com Подтяжка лица

Косметика с лифтинг-эффектом

Первое, на что стоит обратить внимание — это уход с активными компонентами. Ищите в составах пептиды, ретинол, гиалуроновую кислоту и ниацинамид. Эти вещества укрепляют кожу, стимулируют выработку коллагена и делают ткани более упругими. Кремы с кофеином или экстрактом зеленого чая также уменьшают отёки и слегка подтягивают кожу.

Регулярный массаж лица

Лимфодренажный массаж и японские техники (например, асахи) отлично помогают при первых признаках птоза. Регулярное выполнение простых движений по массажным линиям улучшает кровообращение, снимает отёки и укрепляет овал лица. Делайте массаж 5–10 минут в день, используя масло или сыворотку.

Аппаратные процедуры у косметолога

Современные методы — такие как RF-лифтинг, микротоки, HIFU и лазерные процедуры — направлены на стимуляцию глубоких слоёв кожи без инъекций и операций. Они активизируют выработку коллагена и эластина, укрепляют мышцы и кожу, заметно подтягивая лицо уже после нескольких сеансов.

Фейсфитнес и осанка

Регулярная гимнастика для лица помогает укрепить мышцы, поддерживающие кожу. Также не забывайте следить за осанкой — сутулость усугубляет птоз, особенно в области нижней части лица. Простая привычка держать спину ровно — уже половина успеха.

Птоз — это не приговор. Сочетание домашнего ухода, массажа, аппаратных методик и внимательного отношения к себе поможет вам сохранить молодость и чёткий овал лица. Главное — не ждать мгновенного эффекта, а действовать системно и регулярно.

Уточнения

Птоз верхнего века блефароплегия, блефароптоз, птоз — патологическое низкое положение верхнего века по отношению к глазному яблоку вследствие его опущения, не путать с эпикантусом.



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