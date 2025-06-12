Гель-лак не выдержал: три тревожных сигнала с ног, которые нельзя игнорировать

2:00 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

О педикюре обычно говорят как о бьюти-ритуале — но что, если он может рассказать о здоровье больше, чем кажется? Оказывается, лишний вес влияет не только на общее самочувствие, но и буквально на пальцы ног. Подолог Алена Лаврентьева рассказала о своём клиентском кейсе, который стал вирусным.

Фото: Designed be Freepik by kroshka-nastya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр розовый

Речь идёт о девушке с ростом 160 см, вес которой недавно увеличился с 60 до 80 кг. Индекс массы тела превысил 30 — это уже ожирение первой степени. На первый взгляд — косметическая история. Но у ногтей и пяток оказалась своя правда.

1. Ногти врастают и травмируют кожу

"Лишний вес давит на ноги, из-за чего обувь становится мала и постоянно давит на пальцы. Из-за этого ногти меняют форму, загибаются и травмируют кожу", — объясняет Алена.

Из-за боли многие пытаются подрезать уголки самостоятельно. Это приводит к неправильному росту и новым повреждениям.

2. Ногти становятся толще и рыхлее

Помимо деформации, у ногтей меняется структура — они утолщаются, отслаиваются, становятся ломкими. Всё это — реакция организма на увеличение давления и ухудшение кровообращения. Сделать качественный домашний педикюр в таком случае сложно, а стойкий гель-лак может не держаться вовсе.

3. Пятки покрываются трещинами

Сухость, шелушение, болезненные трещины — частый спутник повышенного веса. Стопа как будто "растягивается" под давлением, а обувь, сдавливающая из-за отёков, усугубляет состояние кожи. Иногда это может быть сигналом о проблемах с эндокринной системой или даже диабете.

Педикюр — не просто про эстетику. Он может стать индикатором того, что в организме происходят важные изменения.

Уточнения

Педикю́р (от фр. pédicure, далее от лат. pedis — «нога» и cūra — «уход», «забота») — специальный уход за пальцами ног (например, удаление мозолей, полировка ногтей) или покрытие ногтей лаком. По сути, он представляет собой аналог маникюра для ног.



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