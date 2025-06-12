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Жирный блеск не случайность — он мстит за твои утренние привычки

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Каждое лето — одно и то же. Лицо блестит через 10 минут после умывания, матирующая пудра заканчивается быстрее, чем мороженое, и кажется, что кожа просто мстит за жару. Но блеск — это не враг, а сигнал.

Умывание
Фото: freepik.com by pvproductions, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Умывание

Себум, или кожное сало, — защитник. Он создаёт барьер, который удерживает влагу, блокирует бактерии и спасает от ультрафиолета. Но стоит перегнуть с пилингами, спиртовыми тониками и плотным тональным кремом, как кожа включит режим обороны и начнёт "строить стену" из лишнего жира.

Летом ситуация усугубляется: организм охлаждается с помощью кожного сала, так задумано природой. А если ещё и не смывать макияж как следует — получаем не просто жирный блеск, а забитые поры, чёрные точки и воспаления.

Что делать, чтобы кожа не жирнилась

Главное — грамотно умываться. Утром — мягко, без агрессивных средств, чтобы смыть ночной себум. Вечером — обязательно двухэтапное очищение: сначала убираем макияж, потом — остатки себума и загрязнения.

Если после тоника на ватном диске остаётся тональный — вы умылись плохо. Но усердствовать не стоит: "умывание до скрипа" удаляет защитный барьер и делает кожу уязвимой.

Гаджеты тоже помогают

Современные щёточки для умывания — это не просто ворсинки. Главное — ультразвук и ионное очищение. Они удаляют жир из пор, отшелушивают и даже улучшают микроциркуляцию. Некоторые модели ещё и делают лимфодренажный массаж — и это отличный бонус к вечернему ритуалу.

Нормализовать работу сальных желёз реально. Главное — не бороться с кожей, а понимать её логику.

Уточнения

Ко́жа (лат. cutis; др.-греч. δέρμα [ˈdɛrmə]) — наружный покров тела животных (в том числе и людей) — орган. 

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Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
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